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Politika

Erdoğan: Terör örgütü demokrasi düşmanı

Diyarbakır'da konuşan Erdoğan, 'Türkiye özgürleştikçe, demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünde çağdaş standartları yakaladıkça ter&oum

20 Ekim 2008 03:00

Diyarbakır'da konuşan Erdoğan, 'Türkiye özgürleştikçe, demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünde çağdaş standartları yakaladıkça terör örgütünün paniği artıyor' dedi

Başbakan Erdoğan, Dicle Üniversitesi'nin 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Üniversitelerin özgür aklın ve özgür tartışma zemininin kaleleri olduğunu belirten Erdoğan, ''Dünyanın hangi ülkesine, tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın, özgürlüklerin kısıtlandığı, taleplerin baskı altına alındığı bir ortamda huzurdan, istikrardan, kalkınmadan
ve güvenlikten bahsedilemez. Özgür düşünce; her türlü ilerlemenin, gelişimin, girişimin temel şartıdır. Demokratik kültürün gelişmediği, özgürlüklerin yerleşmediği, huzur ve güvenliğin olmadığı yerde refah da olmaz, yatırım da olmaz, kalkınma da olmaz" dedi. 
Doğu ve Güneydoğu'ya teşvik verdiklerini, ancak girişimcilerin bu bölgelere güvenlik nedeniyle gelmediklerini vurgulayan Başbakan, refah için güven ve istikrar gerektiğini ifade etti. 

Hizmette sınır yok

Demokrasiyi, özgürlükleri, huzur ortamını ve güvenlik şartlarını bozmaya çalışanların esasında gelişmeye, ilerlemeye ve milletin refaha kavuşmasına düşman olduklarını kaydeden Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:
''Yıllar yılı bu terör örgütü her türlü gelişmeyi, yatırımı sabote etmeye, devletin milletle bağını
kesmeye çalışmadı mı? Terörü bahane eden yönetimler de yatırımları, demokratik ve
ekonomik adımları geri plana atmadı mı? Biz millete hizmette sınır, engel, bahane tanımıyoruz. Terörü, hiçbir yatırımı, hizmeti ertelemenin bahanesi olarak görüp terörün ekmeğine yağ sürmüyoruz, sürmeyeceğiz.
Bu bölge ne zaman huzur ve esenliğe kavuştuysa, gelişmiş, kalkınmış; ne zaman gerilimlere düçar olduysa hep geri gitmiştir. Şimdi de terör örgütü gerilim üreterek, baskı ve tehditler savurarak, kan dökerek bölgenin demokrasi ve kalkınma sürecini sabote etmeye, bölge halkını sindirmeye çalışıyor.

Kepenkler indi, kontaklar kapandı 

Miting öncesi ölümlü olay

Kepenkler tehditle indi

Ne zaman bölgede demokratik irade güçlense, sivil toplum gelişse, insanlarımız hür iradeleriyle varlıklarını göstermeye çalışsa terör örgütü paniğe kapılıyor, terör atmosferi üreterek toplumda yılgınlık üretmeye çalışıyor. Terör örgütünün son dönemde eylemlerini sıklaştırmasının altında yatan en temel etken budur. Eğer bugün Diyarbakırımız'ın bazı bölgelerinde dükkanlar kapalıysa, kepenkler indirildiyse bunlar neden olmuş? Tehditle. Şimdi bir taraftan demokrasiden yana olduğunu söyleyeceksin, bir taraftan demokratik hukuk
devletinden yana olduğunu söyleyeceksin, öbür tarafta vatandaşın, esnafın, tüccarın ticaret yapma hakkını tehditle ortadan kaldıracaksın.''

Gittikçe panikliyorlar

''Ekonomi ile demokrasi atbaşıdır. Birisi ileri, birisi geri olmaz. Her ikisini de birlikte götüreceksiniz. Eş zamanlı ve eşit olarak götüreceksiniz ki başarıyı yakalayalım'' diyen Başbakan Erdoğan, ''Türkiye özgürleştikçe, demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü noktasında çağdaş standartları yakaladıkça terör örgütünün paniği artıyor. Esasen ülkemin polisine, askerine, huzuruna, istikrarına, güvenliğine tehdit oluşturan, aynı zamanda altını çizerek ifade ediyorum, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, terör taşeronluğu yapan bir örgütün benim Kürt kökenli vatandaşlarımın, kardeşlerimin sözcüsü, temsilcisi olması asla söz konusu değildir'' diye konuştu.

Erdoğan, bölgenin geriye gitmesine, demokratik ve ekonomik gelişimin
yavaşlamasına, halkın gelecek hayallerinin yıkılmasına asla izin vermeyeceklerini
kaydetti.

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