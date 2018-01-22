Erdoğan tepki göstermişti; "Türkiye'den bir işgal harekâtı daha" manşeti atan gazete saldırıya uğradı!

Kuzey Kıbrıs’ta yayınlanan Afrika Gazetesi “Kıbrıs’a Barış Harekatı, Suriye’ye Zeytin Dalı Harekatı… Türkiye’den Bir İşgal Harekatı Daha” manşeti nedeniyle gazete önünde toplanan kalabalığın taşlı saldırısına uğradı. Gazete attıkları manşet nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisini çekmişti.

Bianet'in haberine göre, Saat 11.15 itibariyle konuştuğumuz gazetenin yayın yönetmeni Şener Levent, Kuzey Kıbrıs’ta Madımak ruh halini yaşadıklarını söyledi.

Gazete önünde 200-300 kişi toplandığını, atılan taşlarla camların kırıldığını söyleyen Levent, çevre köylerden grupların gazeteye doğru yola çıktığı duyumunu aldıklarını söyledi.

Levent, bina önündeki polislerin ise son derece etkisiz olduğu bilgisini verdi.

Erdoğan “Cevap vermeleri lazım” demişti

Afrika gazetesinin manşeti hakkında dün Bursa’da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:

“Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... "Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını" söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım.”

Şener Levent, Erdoğan’ın bu sözlerinden önce kendilerine yönelik herhangi bir tepkinin olmadığını belirtirken, fitili Erdoğan’ın sözlerinin ateşlediğini söyledi.