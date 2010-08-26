-ERDOĞAN: TEMİZ VE YEŞİL BİR ÜLKE BIRAKMAK BOYNUMUZUN BORCU ANKARA (A.A)- 26.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz ve yeşil bir ülke bırakmanın hepimizin boynunun borcu olduğunun inancındayız, bilincindeyiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Çevre ve Orman Bakanlığınca belediyelere hibe edilen katı atık toplama araçlarının dağıtım törenine katıldı. Geçmişte çöplerin ''vahşi depolama'' denilen yöntemle herhangi bir yere döküldüğünü belirten Erdoğan, bu alanlarda yaşanan patlamalarda vatandaşların hayatını kaybettiğini ifade etti. Bunu İstanbul'da çok net yaşadığını anlatan Erdoğan, İstanbul'dan başlamak üzere bütün Türkiye'de 1994 itibarıyla düzenli çöp depolama dönemine girildiğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, 2003 yılında 15 düzenli depolama tesisinin bulunduğunu anımsatarak, iktidarları döneminde 46 düzenli depolama tesisinin 33 milyon nüfusa düzenli hizmet verir hale geldiğini belirtti. İstanbul'daki vahşi çöp döküm alanlarını ıslah ederek yeşillendirdiklerini anlatan Erdoğan, gençlere spor alanı kazandırdıklarını Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünü yeşil alan haline getirdiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'de ilk defa çöpten elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini vurguladı. -''BUGÜN ARTIK HAVAMIZ VE ÇEVREMİZ TEMİZ''- Geçmiş dönemde hastalar, yaşlılar ve çocukların kirli havadan dolayı evden dışarı çıkmamaları için uyarıldığını belirten Erdoğan, şehirleri adeta kara bulutların kapladığını ifade etti. AK Parti hükümetinin aldığı tedbirlerle hava kirliliği ile etkin mücadele ettiklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bugün artık havamız ve çevremiz temiz. 81 ilimizin hava kalitesini sürekli takip ediyoruz. Doğalgazı bütün yurda yaygınlaştırdık. Göreve geldiğimizde dokuz ilde doğalgaz vardı. Şimdiyse 66 ilde doğalgaz kullanılıyor. Dolayısıyla temiz hava yaygınlaşıyor. Hedefimiz 81 ilimizin tamamında doğalgazın kullanılır hale gelmesidir. Geçmişte kirli sular hastalık saçıyordu. 2002 yılında Türkiye genelinde nüfusun yüzde 30'u atık suların toplanamaması sebebiyle maalesef sıkıntı yaşıyordu ama atık suların toplanmaya başlanmasıyla birlikte artık o atık suların dereye verilmesi dönemini de yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bunlara yönelik de büyük bir mücadelemiz var. İstanbul bu konuda çok olumsuz bir örnekti. Bunun yüzde 20'si İstanbul'daydı. Geçmiş hükümetlerin İstanbul dışında tamamladıkları atık su yatırımları sadece yüzde 10'du. Şu anda ise nüfusumuzun yüzde 70'inin atık suları arıtılmaktadır. Bu noktaya geldik.'' -''ATIK SU ARITMA ORANINI EN KISA SÜREDE YÜZDE 90'A ÇIKARACAĞIZ''- Atık su arıtma oranını en kısa sürede yüzde 90'a çıkartacaklarını bildiren Başbakan Erdoğan, sağlıklı içme suyu temini için de önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Erdoğan, 2003 yılına kadar sadece 15 milyonluk nüfusa sağlıklı içme suyu sağlanırken AK Parti iktidarı döneminde 30 milyon vatandaşa kaliteli içme suyu temin ettiklerini dile getirdi. Türkiye'nin su ve toprak kaynaklarını havzasına göre değerlendirdiklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, her havza için planlama yaptıklarını ve ilmin gereği neyse ona göre davrandıklarını ifade etti. ''Geçmişte yapılamayanları yaptıklarını'' anlatan Erdoğan, geleceği düşünerek planlama yaptıklarını bildirdi. Başbakan Erdoğan, ''Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz ve yeşil bir ülke bırakmanın hepimizin boynunun borcu olduğunun inancındayız, bilincindeyiz'' dedi. Çevreye yatırımın aynı zamanda turizme yatırım olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'ye gelen turist sayısının 13 milyondan 27 milyona çıktığını söyledi. Denizin temizliğinin simgesi olan ''mavi bayrak'' sayısını hızla arttırdıklarını kaydeden Erdoğan, 2003 yılı başında Türkiye'de 151 mavi bayrak olduğunu, şu anda ise bu sayının 337'ye çıktığını dile getirdi. Türkiye'nin mavi bayrakta dünya genelinde üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, bunun gurur verici olduğunu ifade etti. Her ile kent ormanı ve tabiat parkı kurduklarını anlatan Erdoğan, vatandaşlara şehir merkezlerinin yanı başlarında yeşil alanlar tesis ettiklerini söyledi. 57 il ve 13 ilçede toplam 70 kent ormanı tesis edildiğini belirten Erdoğan, milli park sayısını 41'e, tabiat parkı sayısını da 42'ye çıkardıklarını ifade etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma hamlesini de 2008 yılında yine AK Parti hükümetinin başlattığını kaydeden Başbakan Erdoğan, 21 Aralık 2009 tarihinde Avrupa Birliği müzakere fasılları içerisinde çevre faslının açıldığını hatırlattı. Diğer ülkelerin aksine Türkiye'nin AB sürecinde çevre faslının ilk açılan fasıllardan biri olduğunu belirten Erdoğan, TBMM'de kabul edilen kanunla Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne resmen taraf olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Vatandaşlarımıza sağlıklı bir çevrede standardı yüksek bir ortam sağlamak için çalışıyoruz'' dedi. Bugün dağıtımı yapılan araçların bu konuda büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, ''Bugün burada size araçlarla birlikte temiz bir çevrenin de anahtarını veriyoruz'' diye konuştu. Araçların, hizmet vereceği belde ve ilçelerin temizliğine katkıda bulunacağını kaydeden Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından bazı ilçe ve beldelerin belediye başkanlarına katı atık toplama araçlarının anahtarlarını teslim etti. Başbakan Erdoğan, törenin ardından Orman Genel Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Veysel Eroğlu, Başbakan Erdoğan'a merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu sırada Antalya'da yangının sürdüğü ormanın çeşitli yerlerine konulan kameralardan yansıyan görüntüler de Başbakan Erdoğan'a izletildi ve yangının seyri hakkında bilgi verildi.