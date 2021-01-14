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Politika

Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

14 Ocak 2021 10:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaşarak "Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceklerini" söyledi.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili tartışmalar sürerken haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldığı açıklanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Telegram'dan paylaşımda bulundu. Mesajına "Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

TIKLAYIN - Erdoğan Telegram'da ilk mesajını attı

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