-ERDOĞAN: ''TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK DEVLET'' ERZURUM (A.A) - 10.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, ''Utanmadan, sıkılmadan diyor ki, 'Erdoğan bayrak siyaseti yapıyor.' Eğer bu siyasetse yapıyorum, eğer tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demekse yapıyorum. Sen ne diyorsun onu söyle, sen kalkıyorsun orada yerel özerklikten bahsediyorsun, Ardahan'a gidiyorsun başka bir şey söylüyorsun. Dürüst ol dürüst, her an farklı bir yalanla milletin karşısına çıkma'' dedi. Partisince Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, ''Biz, millet dedik, başka hiçbir şey demedik'' diye konuştu. Milliyetçiliği, kafatası milliyetçiliği ve ırkçılık olarak görmediklerini, slogan atmak olarak ise hiç görmediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Biz iş ürettik, laf üretmedik. Birileri laf üretti. Şimdi size zaten biraz ondan bahsedeceğim. Milliyetçiliğin edebiyatını yapmadık, hamasetini yapmadık. Biz size sevdalı, aşık olduk, sizin dertliniz olduk, bu yollara öyle koyulduk. Milleti sevdik, vatanı sevdik ve bu vatanın her karışına, bu milletin her bir ferdine hizmet götürdük. Buradan Erzurumlu kardeşime sesleniyorum, buradan, Erzurum'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. CHP'ye oy vermiş kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum, MHP'ye oy vermiş, gönül vermiş, ülkücü kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. BDP'ye gönül vermiş kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum; gelin bir kez daha demokrasi, özgürlük, hizmet siyaseti, eser siyaseti, diyelim.'' Erdoğan, futbol takımı tutar gibi parti tutulmayacağını belirterek, şunları söyledi: ''Bunlara sorun siz; Allah aşkına bu CHP Erzurum'a ne getirdi dün, yarın ne getirecek? MHP dün ne getirdi, yarın ne getirecek? BDP'yi zaten konuşmaya gerek var mı? Onların derdi başka, onlar şu anda terör estiriyor, terör örgütüne sırtını dayamış, imam hatipli yavrularımızın kaldığı yurtları bombalıyorlar. Cizre de, Diyarbakır'da bunu görüyoruz. Şu ana kadar 150'yi aşkın büromuzu, araçlarımızı ne yazık ki bu terör örgütüne mensup tipler, molotoflarla, taşlarla sürekli olarak taciz ettiler. BDP'den ses çıkıyor mu? Bunlar değil mi ezanı Kürtçe okutanlar, bunlar değil mi, cuma namazımıza aykırı cuma namazı kıldırmaya kalkanlar. İşte CHP de 1932 de Türkçe ezan okutmadı mı? 18 sene bu ülkede Türkçe ezan okutulmadı mı? Merhum Menderes ile tekrar aslına döndük. Gerçekten Allah'ın Resulunun okuduğu, okuttuğu gibi ezan okunmaya başlandı, 1950'den bu yana. Şimdi bunlar çıktı Kürtçe ezan, bunlar çıktı ayrı cuma. Ey Bahçeli niye konuşmuyorsun bunları?'' -''EĞER BU SİYASETSE YAPIYORUM''- Başbakan Erdoğan, ''Hakkari'de Kılıçdaroğlu, BDP'lilerin eline CHP bayrağı veriyor, onlarla öyle anlaşıyor ama ellerine Türk bayrağı veremiyor. Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan diyor ki, 'Erdoğan bayrak siyaseti yapıyor.' Eğer bu siyasetse yapıyorum, eğer tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demekse yapıyorum. Sen ne diyorsun onu söyle? Sen kalkıyorsun orada yerel özerklikten bahsediyorsun, Ardahan'a gidiyorsun başka bir şey söylüyorsun. Dürüst ol dürüst. Her an farklı bir yalanla milletin karşısına çıkma, dürüst ol'' diye konuştu. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sayın Bahçeli'nin hiç sesi var mı? Yok. Sağolsun Diyarbakır'a gitti, ondan mutluyum, sonunda gitti ama Diyarbakır'da BDP ile ilgili, terör örgütü ile ilgili bir kelam edemedi, niye? Konuş, orada konuş, orada konuş. Kirli ittifaklara, kirli senaryolara, Türkiye'nin geleceğine kurulan tuzaklara değil, gelin istikrara destek verelim. Birbirinin yedeği, birbirinin vagonu olan partilere, statüko partilerine değil, gelin, bu kez kendimize oy verelim. Sizi temsil edemeyecek, size hizmet getiremeyecek olan partilerde oyumuzu heba etmeyelim, gelin, 12 Haziran'da güç birliği yapalım. Çetelerin kontrolündeki partilere, istismarcılara, milli, manevi değerlerden hazzetmeyenlere, ezanı değiştirmeye, namazı değiştirmeye, cuma namazını ayırmaya çalışanlara değil, kardeşliğe güç verelim. Kazanan inşallah Türkiye olacak. Kazanan inşallah gelecek olacak.'' -''ERZURUM SES VER''- ''Bak Elazığ'da ne oldu'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''BDP'li il başkanının sesli kayıtları düştü. BDP eş başkanıyla ne konuşuyorlar? Eş başkan diyor ki, 'Eğer CHP'nin kazanma şansı varsa CHP'ye oy verelim, eğer CHP'nin kazanma şansı yoksa MHP'ye oy verelim.' Bunu kim diyor düşünebiliyor musunuz? BDP diyor, görüyor musunuz? İttifak çıktı mı ortaya? Unutmayın, bu ittifakı bunlar burada da yapıyor, Güneydoğu'da yapıyor, Orta Anadolu'da da yapıyor, Batı'da yapıyor. Çünkü çok ciddi sıkıntıları var. Erzurum bunlara 12 Haziran'da gereken dersi vermeye hazır mıyız? Erzurum şöyle bir ses versin bakayım. Ne diyor Erzurum? Erzurum ses ver. Maşallah işte şurada yazıyor, 'Erzurum ses verdi, 'AK Parti' dedi.' Kazanan inşallah Erzurum olacak biliyorsunuz. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif onu seyreyler Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.''