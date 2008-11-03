Erdoğan: Tek devlete karşı çıkanlar gitsin

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde katıldığı toplu açılış töreninde, son günlerde bölgede yaşanan olaylara değinerek, “Birliğimize, beraberliğimize kurşun sıkıyorlar. Bundan kurtulmamız lazım. Bu oyunlara gelmeyelim. Yazıktır, günahtır. Bir, beraber olmaya mecburuz" dedi.Yüksekova’ya Başbakan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Başbakanlık Müsteşarı Efgan Ala da geldi. Erdoğan, yaklaşık 500 kişinin katıldığı törende Hakkâri Devlet Hastanesi, sağlık ocakları, afet konutları, sağlık evleri, Şemdinli Köprüsü, Şemdinli içme suyu, stablize köy yolu, asfalt yolların da aralarında bulunduğu irili ufaklı toplam 749 projenin toplu açılışını yaptı.Kürt kökenli vatandaşları istismar edenlerin, burada yaşayanların yaşam hakkına kastettiklerini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:"Devlet olarak yol yapıyoruz, bunları engellemeye kalkıyorlar. Şemdinli’de bombalanma sebebiyle yıkılmış olan evlerin, dükkânların yapılmasını engellemeye kalkıyorlar. Müteahhitler tehditler alıyor. Nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat verilmemeli. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Asla ayrımcılığa yer vermeyeceğiz. ”İmralı'da Abdullah Öcalan'a kötü muamele yapıldığı iddialarına da değinen Erdoğan, “İmralı’da işkence filan bir şey yok. Bunların hepsi yalan. Bunlar dürüst değil. Yerel seçimler yaklaştığı için bir şey uydurmaları lazım. Bir gerekçe lazım. O gerekçe de İmralı’dakine işkence uygulanıyor. Bunun için demokratik eylemleri yapıyoruz. A’dan Z’ye yalan” dedi.Erdoğan, Hakkâri’de de yaklaşık bin kişinin katıldığı kongredeki konuşmasında, bölgeye yapılan hizmetleri anlattı. Hakkâri'de cadde ve sokakların pislik içinde olduğunu, kentte yol diye bir şeyin adeta olmadığını söyleyen Başbakan, halktan DTP'li başkandan hesap sormalarını istedi.Erdoğan, yerel seçimde AKP'nin kazanması halinde Hakkâri'ye hizmet geleceğini ve kentin pırıl pırıl olacağını kaydetti. Konuşması sık sık, "Hakkâri seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesilen Erdoğan, şöyle konuştu:“Biz ne dedik? Tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik. Buna karşı çıktılar. Buna karşı çıkanın Türkiye’de yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin. Bundan daha normal şey, ne olabilir. Dünyanın neresine gidersen git, her ülkede bu böyledir. Başka türlü olamaz.”Erdoğan, kongredeki konuşmasının ardından hizmete yeni açılan Hakkâri Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, önceki gün AKP binasındaki patlamada yaralananlara 'geçmiş olsun' dedi.Başbakan Erdoğan’ın Hakkâri ve Yüksekova’yı ziyaretinde eylem yapmaya hazırlanan PKK’nın bu planının son anda jandarmanın operasyonuyla bozulduğu belirtildi.Hakkâri Valiliği, İkiyaka Dağları bölgesinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının dün vatandaşlara ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulunmayı planladıklarını duyurdu. Jandarmanın önceki gün Yüksekova’nın Karlı köyü bölgesinde, örgüte ait roketatar, kalaşnikof tüfeği, patlayıcı madde ve el bombaları ele geçirdiği açıklandı. Valilik açıklamasında, “Örgüte ait 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 12 adet roketatar mühimmatı, 20 adet el bombası, 39 kilo patlayıcı madde, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 240 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir” denildi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Hakkâri'de kepenkler açılmadı, çöpler toplanmadı. Sabah saatlerinde sessizliğe gömülen kentte, 3 bin kişi DTP binası önünden yürüyüşe geçti. Polisin yürüşe izin vermemesi üzerine arbede çıktı. Polis, taş atan eylemcileri havaya ateş açarak, gaz bombası ve tazyikli suyla dağıttı. Ara sokakları dağılan gruplar eylemlerini sürdürdü.Merzan ve Bağlar mahallelerinde yolu trafiğe kapatan göstericilere polis zırhlı araçlarla müdahale etti. Küçük yaştaki çocuklar olması nedeniyle polisin gaz kullanmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Zırhlı araçlara taş atan göstericiler, polisin kendilerini kovalamasıyla birlikte mahalle aralarına kaçtılar.