Erdoğan: Tek bayrak, tek millet, tek vatan vurgusuna tek ordu, tek komutanı da eklemek isterim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Harp Akademileri Komutanlığı'na yaptığı ziyarette, ordunun emir-komuta zinciri gücününün mutlaka en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirterek, “Her fırsatta söylüyorum, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Buna tek ordu, tek komutan vurgusunu da eklemek isterim” dedi.

Cumhurbaşkanı'nın ordunun başkomutanı olduğunu hatırlatan Erdoğan kuvvet komutanları ve subaylara hitabında konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

"Ordunun birliği, beraberliği, emir-komuta zincirinin gücününün mutlaka en üst düzeyde tutulması gerekir. Her fırsatta söylüyorum, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Sizlerin huzurunda buna bir de tek ordu, tek komutan vurgusunu da eklemek isterim. Anayasamızın 117’nci maddesi, ‘Başkomutanlık TBMM’nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur’ diyor. Yine aynı maddenin devamında da, ‘Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirir’ ifadesi yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensupları, Başkomutan sıfatıyla benim yakın mesai arkadaşlarımdır. Hayatım boyunca, inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim; bu yüzden başım çok belaya girmiş olsa da, hep hasbi konuştum, hasbi davrandım. Şimdi de diyorum ki; buradaki her bir subayımızın benim için öz kardeşimden, öz evladımdan, yakın çalışma ekibimden en küçük bir farkı yoktur. Sizler gibi yiğit, cesur, eğitimli, bilgili, dirayetli ve sadakatli mesai arkadaşlarına sahip olduğum için, ne kadar iftihar etsem azdır. Rabbim her birinizi korusun; çalışmalarınızda sizlere güç, kuvvet versin."