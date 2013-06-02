Erdoğan: Tayyip Erdoğan diktatörmüş! Ne diyeyim?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'nda yaşanan olayların ardından bugün bir kez daha konuştu. Rumeli Dernekleri toplantısında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, AKM'yi yıkıp opera binası yapacaklarını söyledi. Erdoğan, ayrıca, Gezi Parkı'ndaki eylemcileri CHP'nin kışkırttığını ileri sürdü. Başbakan, kendisiyle ilgili söylenen 'diktatör' yakıştırmaları için de 'Ben milletin hizmetkarıyorum, ama siz diktatör diyorsanız ne diyeyim?' şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satrı başları:

Çok farklı etnik kökenlerin inanç ve mezheplerin, tıpkı Balkan Türkleri gibi, yüzlerce binlerce yıldır kardeşlik içinde yaşadığı bir ülkemiz var. Biz bütün farklılıklarına rağmen aynı ortak tarihi yaşayan tek bir milletiz. Yüzyıllar boyunca çeşitli oyunlara maruz bırakıldık. İşgaller yaşadık, bölünmeler parçalanmalar yaşadık. Terörist saldırılara maruz kaldık. Her seferinde birbirimize inandık. Bir ve beraber olarak sorunları aşmayı başladık.

Şu anda çözüm süreci adı altında terör meselesini bitirecek çok önemli adımlar atıyor, neticesini alıyoruz, alacağız. Şu 30 yıl içerisinde terörle mücadeleye bu devletin yapmış olduğu harcama 300 milyar doları aşmıştır. Bu ne demek biliyor musunuz? Adeta yeniden bir Türkiye inşa etmektir. Hamd olsun terör meselesi konusunda önemli mesafeler alırken, sevindirici bir noktaya ulaştık ve umuda yolculuk başlattık.



'Ana muhalefet kışkırtıyor'



Siyasal sosyal ve ekonomik alanda büyük başarılar yaşadığı bir dönemde maalesef 3-5 gündür hiç arzu etmediğimiz olaylara saldırılara şahit oluyoruz. Geçmişte hükümetleri tehdit etmek, hizaya getirmek bir kaos ortamı oluşturarak, demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlamak için tuzaklar kuruldu.

Sandıkta başarı sağlayamayanların başarı sağlamayacağını bilen son dönemde sokak sokak direniş çağrısı yapan bir ana muhalefet partisinin umutsuzluk içinde bu eylemleri kışkırttığını görüyoruz. Protestoysa protestoyu yaptınız, legal illegal. Meseleniz sizin ağaç dikmek midir? Ağaç sökümü söz konusudur. Geliniyor ağaç sökme makinasıyla sökülür alınır başka yere dikilir. TEM’deki ağaçlar bu fakirin o dönemde diktiği ağaçlardır. İtalya’dan Almanya’dan ağaç ithal ettik biz.

Bize ağaç katliamı yapıyormuş diye hava atıyorlar. Bakınız bir şey söyleyeceğim. Belediye başkanlığım döneminde Kilyos Zekeriyaköy’de üniversite yapmak adına on binlerce 10 yaş grubu üzerinde ağaçlar söktüler. Ne yapacaklarını söylediler? Üniversite yapacaklarını. Ben onlarla çok büyük bir mücadele verdim. Dedim ki üniversite yapacaksanız niçin orası? Orman alanın dışında yerler bulun oralarda yapın. Sizin paranız da var. Türkiye’nin bir numaralı iş grubusunuz. O zaman ben yanımda bu çevrecilerin hiç birini bulamadım. Ana muhalefetin hiç birini bulamadım. Devrin cumhurbaşkanı açılışta “Burada engellemek isteyenler şimdi nerede” diye açıklama yaptı. Cezaevinden çıktım. Davama yine devam ettim ve sonunda davayı kazandık.



'AKM'yi yıkmak suretiyle opera binası yapmak istiyoruz'



Şimdi o üniversite orman ve su işleri bakanlığımızın. Kiracımız olarak o üniversite hizmet veriyor. Yıkabilirdik, ama üniversite olduğu için yıkmadık. Hadi niye konuşmuyorsunuz? Hadi gidin orada protesto yapın. Gezi parkı dediniz, 12 ağaç dediniz. Bunları yaptınız. Biz aslına uygun olarak 1780 yılında üçüncü selim topçu kışlası’nı yapmış. Aynı selimiye kışlasının bu yakadaki benzeri. Ha biz bu kışlayı burada yeşili de muhafaza edecek şekilde yeniden inşa etmek, şu anda mevcut AKM’yi yıkmak suretiyle, yerine de yanındaki ve arkasındaki boşluğu katacak şekilde dev bir kültür ve opera binasını yapmak istiyoruz.

Şimdi biz bu adımları atıyoruz. Bir taraftan da taksim meydanını yayalaştırıyoruz. Niye? Benim halkım istediği gibi yürüsün gezsin diye.



'Tutturmuşlar bir AVM?'



Tutturmuşlar bir AVM AVM. Bizim burada kast ettiğimiz uluslararası çapta bir AVM’yi zaten buraya yapamazsınız. Burada kesinleşmiş olarak bir AVM projesi de yok. Biz belki buraya bir şehir müzesi yapacağız. Bununla beraber farklı etkinlikleri ortaya koyabilecek bir mimari eser ortaya koyacağız. Elinizde kesinleşen bir belge var mı? Sadece bir kez söylenmiş olaylar üzerine karşınızda muhattap da yok. Dert başka. Dert şu anda Türkiye sağlıklı bir geleceğe yürüyor. 3 bin 500 dolardan 10 bin 500 dolara yükselen bir kişi başına milli gelir var.



'Tayyip Erdoğan diktatörmüş'



Bu gidişi istemeyenler bu tür çılgınlıkların içine giriyorlar. Kendilerine göre yakıyorlar, yıkıyorlar. Beşiktaş’ta Taksim meydanında, buraların kilit taşlarını sökerek, esnafın camlarını kırıyorlar. Bu mu demokrasi?

Tayyip Erdoğan diktatörmüş. Yani bu millete hizmetkar olan insana diktatör yakıştırmasını yapıyorlar buna ben diyecek bir şey bulamıyorum. Benim 81 vilayette 76 milyon vatandaşıma başka hizmet etmekten başka bugüne kadar hiçbir derdim olmamıştır.

İşte bu çevreciyim diyenler o çöp yığınlarını niye kaldıramadılar o zaman?



'Bunların ufku filan yok'



Bunların ufku filan yok. Bu çatının altında mezbahanede değil modern bir haliç kültür merkezinde birlikte sizinle kongreyi yapıyoruz. Nice aileler birleştiriliyor, uluslararası kongreler yapılıyor. Bakın nereden nereye geldik?

Taksimle ilgili de bizler, bütün kamuoyu araştırmamızı yaptık ve adımlarımızı da ona göre attık. Zaten orada böyle bir eserin olduğunu görmek, Taksim Kışlasını CHP zihniyeti yıktı. Taksim stadı olarak kullandı. İnönü stadyumu olarak kullanılan yer de Dolmabahçe sarayının ahırları vardı. Orayı yıkıp stadyumu yaptılar. Bunlara sesi çıkmayanların orada sökülen 12 tane ağaca bu şekilde tepkilerini, ideolojik bazlı olarak ben ifade etmek istiyorum.