Erdoğan Taraf'taki ankete tepki gösterdi: Parazitler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Taraf gazetesinin sürmanşetinden yayımlanan, Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar tarafından yapılan “Eylül-2012 Türkiye Siyasal Durum Araştırması” ankete ilişkin olarak, "Bazıları Abdullah Bey’le aramızda parazit oluşturmaya çalışıyorlar" dedi. Haberde ankete katılan Ak Parti tabanının yüzde 51’inin Gül’ü yüzde 23’ünün de Erdoğan’ı desteklediği belirtiliyordu.

Programa katılan gazetecilerden Fehmi Koru, Başbakan Erdoğan'a Taraf'ın sürmanşetindeki anketi sordu. Erdoğan ankete bu sözlerle tepki gösterdi:

"Bazıları Abdullah Bey’le aramızda parazit oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu tür başlıkları atanlar bu işin farkında değiller. Boğaz’dan keyif çatarak söz söylüyorlar. Sayın Fehmi Bey. Bu anketlerin kıymeti harbiyesi yok. Bu anketler aramıza nifak tohumları ekmek için yapılmıştır. 2 yıl seçimlere var. Arkadaşlar sizin gibi söylediler ’gereksiz’ dedim’ dedi.

Erdoğan bugün NTV'de canlı yayında

Kanal 7'ye dün gece konuk olan Erdoğan, bugün de canlı yayında Nermin Yurteri, Mehmet Barlas, Nazlı Öztarhan ve Erhan Ertürk'ün sorularını cevaplayacak. 'Başbakan Erdoğan'la Özel' bugün 6.30'da NTV'de ve Star TV'de ekrana gelecek.