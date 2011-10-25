-Erdoğan: ''Tankların sınırı geçtiği doğru değil'' İZMİR (A.A) - 25.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tankların sınırı geçip operasyon yaptığı iddialarına yönelik haberlerle ilgili olarak, ''Tankların sınırı geçtiği iddiası... Bu da doğru değil. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine bu bizim kaynağımızın (Genelkurmay) ifadesidir. Sadece sınırda bir normal tatbikat yapılmıştır. Herhalde bu tatbikatı arkadaşlarımız sınır ötesi olarak mı görüyor, ben onları tabii anlamakta zorlanıyorum. Böyle bir şey yok'' dedi. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'ndan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak açıklamanın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: ''Enerji dışında bizim şu anda gerek askeri alanda, gerek ticari alanda, özellikle turizm alanında birçok bu noktada ilişkimiz var. Bu 2008 sonu itibariyle yaklaşık 2,5 milyar dolar civarındaydı. Bunu tabii ben tümüyle veriyorum. Şimdi ise bu yıl 10. ay itibariyle 2,4 milyar dolara ulaştık. Bir ara küresel ekonomik kriz dolayısıyla düşmesi biraz bizi etkilemişti ama yeniden toparlandı. Şu anda görünen o ki bu yıl sonu itibariyle bu rakam 2008 sonunu geçecek. Hedefimiz, bunun çok çok ötesinde. Hele hele bunu enerji ile beraber düşündüğümüzde, savunma sanayine yönelik atacağımız adımlarla birlikte düşündüğümüzde inanıyorum ki, az önce konuşmamızda gerçi 3 milyar gibi bir rakamdan söz edildi ama ben bu rakamın da iki ülkenin şu andaki potansiyelini göstermediğine inanıyorum. Bu potansiyelin çok daha üstünde olduğumuza inanıyorum ve bunu 2012'de gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. El ele vermek suretiyle bunu çok daha farklı bir zemine taşıyacağız. Hele hele şu anda bugün bu attığımız adımlar, yatırımlarla birlikte bunlar zaten ciddi bir sıçramayı getirecektir.'' -''Terörle mücadeleye devam, siyasetle de müzakereye devam''- Başbakan Erdoğan, bugün Azerbaycan ile imzalanan Şahdeniz-2 Anlaşması'nın detayları ile ilgili sorulan bir soru üzerine, ''Şahdeniz Anlaşmasıyla ilgili olarak şu anda gerek enerji bakanlarımız kendi aralarında bunu olgunlaştırmak suretiyle, gerekse burada tabii en geç 1 yıl içerisinde bu hattın inşası ile ilgili proje çalışmaları bitirilip ondan sonra bunun adımı atılacak. Buradan ne kadar Avrupa'ya ihracı olur, olmaz, bunlar zaten birinci derecede özellikle Azerbaycan'ın yapacağı görüşmeler veya arz talep meselesi olarak ortaya çıkacaktır. Bunlar bizim gündemimizde yer almadı. Bunlar daha çok enerji bakanlarımızın arasında SOCAR ile BOTAŞ arasında yapılacak görüşmelerle daha sonra ortaya çıkacaktır'' dedi. Erdoğan, bir gazetecinin, ''Bugün BBC'nin bir haberi var. BBC'nin Irak'lı muhabiri, yaklaşık 1300-1400 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği yönünde bir haber geçti. Bu sayı doğru mu?'' sorusu üzerine şunları kaydetti: ''BBC'nin açıklamış olduğu rakamlar ciddi rakamlar değil. Bunlar gayriciddi. Herhangi bir mesnedi falan yok. Yani nereden bulmuş, nasıl böyle bir şeyi çıkarmışlar belli değil. Bizim biliyorsunuz bu konuyla ilgili olarak Genelkurmayımızın yapmış olduğu bir açıklama var. 5 gün içerisinde Çukurca'da 54 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun dışında sınır ötesi yapılan operasyonlarda ise 200 ila 270 arasında teröristin yine etkisiz hale getirildiği tahmin edilmektedir. Tabii bunlar içerisinde Çukurca'dakiler eldedir Ama diğerleri hava operasyonu sonucunda, onlar kendi teknik kabiliyetleriyle tespit ettikleri tahminlerdir. Bunun dışında BBC'nin açıklamış olduğu rakam Genelkurmay tarafından zaten kesinlikle doğrulanmıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir diğer konu, tankların sınırı geçtiği iddiası... Bu da doğru değil. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine bu bizim kaynağımızın ifadesidir. Sadece sınırda bir normal tatbikat yapılmıştır. Herhalde bu tatbikatı arkadaşlarımız sınır ötesi olarak mı görüyor, ben onları tabii anlamakta tabii zorlanıyorum. Böyle bir şey yok. Ancak burada bir yanlış aktarılma var. Bu konuda biz daha önce yine basın mensubu, bunun yanında gerek medya sahipleri, gerekse genel yayın yönetmenleriyle yaptığımız toplantılarda, 'Aman bu konuda yani doğru habere dikkat edelim. Genelkurmay'ın, Silahlı Kuvvetlerin, Başbakanlık'ın yapmış olduğu açıklamalara eğer dikkat edersek yanlış haber vermeyiz. Dolayısıyla kamuoyunu da yanlış bilgilendirmeyiz' dedik. Biz de ilgili birimlerimize talimat verdik. Sıkı sıkı bilgilendirme yapın ki yanlış haber olmasın, dezenformasyon olmasın diye. Burada eğer hassas olursak çok isabetli olacaktır. Bundan sonraki süreçte de yine biz aynı hassasiyetle bunu devam ettireceğiz. Ama dediğim gibi terörle mücadeleye devam, siyasetle de müzakereye devam. Anlayışımız bu.''