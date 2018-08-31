Erdoğan talimat verdi: Kapatın!

Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci kez kaçak dershanecilik yapan kurslara ilişkin denetim ve kapatma operasyonu başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da 'tek ders kursu' adı altında açılan merdiven altı dershanelerin kapatılması talimatını verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen Ömer Halisdemir'in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir'in sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine merdiven altı dershaneciliğin hala devam ettiğini yeni öğrendiği ileri sürüldü.

"Bu kez kesin kapatın dershaneleri"

Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre, Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nı arayarak "Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın bu dershaneleri" diye talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kursların kapatılması için çalışma başlattı.

Kapatılma süreci başlatılacak

Söz konusu habere göre tek ders kursu adı altında MEB'den izin alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları tespit edildi; ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödedikleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için MEB, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri duyurusu yapılacak. Öte yandan merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma sürecinin de başlatılacağı ifade edildi.