Erdoğan talimat verdi; işte Ataköy'deki Baruthane arazisine yapılacak proje

Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan ve halen imar planında inşaat yapılması mümkün olan Ataköy’de 564 ada 160 parselde yer alan Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle Millet Parkı olarak yapılması kararlaştırılan araziye ilişkin çalışmalar başladı.

Fatma Aksu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, 2010 yılında mevcut alanı kiralayan özel sektör firması tarihi yapıların da bulunduğu bu alanda dev kulelerden oluşan proje geliştirip kazı çalışmalarına başladı. TOKİ tarafından 49 yıllığına kiralanan ve üzerinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelenin yapılması öngörülen Blumar Projesi’ne ilişkin çalışmaların durdurulması için vatandaşlar dava açtı. TOKİ açılan davalar üzerine ve tarihi alanın amacı dışında kullandığı için özel sektör firması ile 2017 tarihinde sözleşmeyi feshetti. Yaklaşık 2 milyar TL’lik kazançtan vazgeçen TOKİ, geçen yıl araziyi özel sektör firmasından teslim tutanağı ile geri alıp vatandaşların nefes alabileceği yeşil bir alana çevirmek için çalışma başlattı.

İçinde tescilli tarihi binalarında bulunduğu arazinin yeşil alana çevrilmesi için bu yılın başında TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Arazi üzerinde alternatif projeler geliştirildi.

Mevcut alan, 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğini alan proje kapsamında arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar aslına uygun olarak restore edilecek. Geri kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek.

Ataköy sahilinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelen yapılması planlanan tarihi Baruthane binalarının bulunduğu 60 bin metrekarelik araziye şimdi Millet Parkı yapılacak. Geçtiğimiz Mart ayında, İBB meclisinde onaylanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında imzalanan anlaşmaya göre, arazinin kullanım hakkı 25 yıllığına İBB’ye verildi. Bu alanda park, restoran, kafeterya ve sosyal tesis yapılacak.

CHP’li Başkan projeyi sahiplendi

Öte yandan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy halkının büyük desteğiyle verdikleri hukuki ve siyasi mücadelenin sonunda Ataköy sahilinde 200 bin metrekare kapalı alandaki inşaatın yapılamadığını söyledi. Ataköy sahilinin yüksek binalardan dolayı adeta Çin Seddi gibi olduğunu söyleyen Kerimoğlu şunları söyledi: “Ataköy sahili maalesef utanç verici bir şekilde adeta Çin Seddi gibi. Halkımızın güneşini, rüzgârını ve denize ulaşımını kesen bu yapıların ruhsatına kim imza attıysa ben de lanetliyorum. Ataköy sahilinde kalan son 60 bin metrekarelik toprak parçasında da yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alanda inşaat yapılmak istendi. Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy halkının büyük çabası ve gayretiyle biz Ataköy 160 parselde yapılmak istenen inşaata müsaade etmedik. Bugün burada eğer TOKİ(Toplu Konut İdaresi) Parkı çalışması başladıysa, bunun arkasında Bakırköy halkının direnci ve Bakırköy Belediyesi’nin hukuk nezdinde büyük mücadelesi vardır.“