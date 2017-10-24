Erdoğan talimat verdi; 518 dersin kitabı toplanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ders kitaplarından fazla şikâyet gelmeye başladı, tedbir alınacak” sözlerinin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan torba yasada Kamu İhali Yasası’na bir düzenleme eklendi. Eklenen son değişiklikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm kitap basım ve dağıtım işlerini yaparak kitaplardaki 'FETÖ' izlerini ve tartışmalı içeriği düzeltecek Bakan İsmet Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre bu kapsamda 2019 yılına kadar 518 derse ait ders kitabı toplatılacak.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartaroğlu'nun haberi aynen şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ders kitapları konusunda daha fazla şikâyet gelmeye başladı” sözlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ izlerini ve tartışmalı içeriği temizlemek için harekete geçti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan torba yasada Kamu İhali Yasası’na bir düzenleme eklendi. “Ek madde” olarak yapılan düzenlemede, resmi ve özel okullarda öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitabı ve öğrenci çalışma kitapları ile öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılacak kılavuz kitapların ihalesinin daha önce yapıldığı gibi “açık ihale” ile değil “belli istekliler arasında ihale” usulü ile seçilmesini öngördü. Düzenlemenin gerekçesinde ise “ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanması, satın alınması, baskısının yapılması ve dağıtımlarının yoğun bir zaman planlaması gerektirmesi gibi nedenlerle, bunlara ilişkin mal ve hizmet alımlarının belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanmak suretiyle temin edilmesi amaçlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Adrese teslim ihale

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, alelacele getirilen düzenleme için komisyona geldi. Yılmaz, düzenleme ile ilgili “İhaleler açık ihale usulü ile yapıldığında kitap yazma ve basım konusunda yetkinlik açısından şekil ve şartları taşısa da içerik problemi olan firmalar ihaleye katılmakta bu durum da sistemi kilitlemekte, ders kitaplarının basım ve dağıtım sürecini olumsuz etkilemekte, bu da eğitimi etkilemektedir. Gecikmeye neden olmaktadır” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bundan sonraki tüm kitap basım ve dağıtım işlerini kapsayacak şekilde yaptığı düzenleme, muhalefet partisinden üyelerin yoğun eleştirileri üzerine geçici madde haline getirildi. Ücretsiz kitap dağıtımı için yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ihalesi yine açık ihale usulü ile değil, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak. İhaleye katılacak firmaları Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecek. Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre bu kapsamda 2019 yılına kadar 518 derse ait ders kitabı toplatılacak.

Üst üste ‘rahatsızlık’

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 7. sınıf kitabında, KHK ile ihraç edilen ve FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri’nin kitabından alıntı yapılması, Sosyal Bilgiler dersinde “Medeniyetler Ülkemizde Buluştu” başlığı altında dinlerarası diyalog projesinin övülmesi, 2012- 2013 yıllarında yazılmış çok sayıda kitabın hâlâ okutuluyor olması gibi birçok tartışma yaşandı. Bir kitapta basın özgürlüğüne dair “Bir ülkede iktidara tek başına gelen parti, bir süre sonra basının, kurdukları hükümet hakkında sürekli yolsuzluk haberleri yapmasından rahatsız olur. Basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler koyarlar ve kendi izinleri olmadan yapılan haberlere sansür uygularlar” ifadeleri de iktidar çevresini rahatsız etmişti. Son olarak Erdoğan ders kitapları konusunda rahatsızlığını dile getirmesi üzerine Bakanlık harekete geçti.

Bu yıl 600 çeşit kitap dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan’ın açıklamalarına göre, 2017- 2018 eğitim öğretim yılında 190 milyon ders kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayhan, “600 çeşit kitabın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sunulduğunu” dile getirdi. Müfredat değişikliği nedeniyle bu yıl ilk kez 1, 5 ve 9. sınıflarda kullanılacak kitaplar kuşe kâğıda basıldı. Bu yıl basılan kitapların ihale bedeli 445 milyon lira olarak belirlendi.