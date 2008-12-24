Erdoğan: Talabani ile affı görüştük

Başbakan Erdoğan, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin CNN TÜRK'e yaptığı "terör örgütü üyelerine af" açıklamasıyla ilgili olarak, "Talabani ile silahların bırakılmasıyla ilgili konuları görüşmüştük" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Temennimiz odur ki bir an önce özellikle bu terör belasından ülkemizi kurtaralım. Irak'ta bu terör bölgesinde, terör örgütünden kendi ülkesini kurtarmış olsun" dedi.



Başbakan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Grigol Mgaloblişvili ile başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.



Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Cela Talabani'nin "PKK'nın tasfiyesi için 4 aşamalı bir plandan bahsediyor. Talabani eve dönüş için Ankara da bazı yöntemler düşünmeli" şeklinde açıklamalarının hatırlatılarak, "Irak yönetimi ile PKK'nın tasfiyesi konusunda yürütülen bir program var mı? Herhangi bir af gündeminizde var mı?" şeklindeki soruları cevaplandırdı.



Eve Dönüş Yasası'nın Türkiye'nin gündemine yeni gelmediğini eski bir olay olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, bu konuda yasa bile çıkardıklarını hatırlattı.

"Fakat Sayın Talabani'nin Türkiye ziyaretinde bu konu zaten görüşülmüştü. Özellikle silahların bırakılmasıyla alakalı konular görüşülmüştü. Biz de bunları kendisiyle görüştük" diyen Başbakan Erdoğan, kendisinin Irak ziyaretinde de bunların gündeme geldiğini söyledi.



Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Türkiye'ye yarın bir ziyaret gerçekleştireceğini hatırlatan Erdoğan, Maliki ile de bu konuları tekrar değerlendireceklerini ve Talabani'nin neyi kastettiğini öğreneceklerini söyledi.



Erdoğan, "Kaldı ki bu arada İçişleri Bakanımız ile biliyorsunuz bir heyeti Irak'a göndermiştik. Yine bununla ilgili bazı konular yine görüşüldü. Dolayısıyla güvenlikle ilgili bütün bu konuları yarın sayın Başbakan ile de ele alıp değerlendirme fırsatımız olacak" dedi.



MHP'li Vural'dan tepki



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Talabani'nin sözlerine tepki göstererek, Talabani'ye, "Türkiye'nin ne yapması gerektiğini salık verme, bölgenin terör üssü olarak kullanılmayacağına ilişkin taahhüdünü yerine getir" diye seslenmişti.



Talabani: Barışçıl çözüm tek yöntemdir



CNN TÜRK muhabiri Osman Sert'in sorularını yanıtlayan Irak Talabani, "genel ya da kısmi bir af mı çözüm olabilir?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Size dürüstçe söyleyeyim. Irak'ın cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin ve Irak'ın bağımsızlığından yanayım. Türkiye'nin iç işlerine müdahale edemem. Türkiye'ye, “bunu ya da şunu yapın” diyebilecek bir pozisyonda değilim. Bu Türk kardeşlerimize kalmış bir karar. Sayın Abdullah Gül ve Sayın Erdoğan gibi çok zeki bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan görevde. Onlar da durumu değerlendireceklerdir. Barışçıl çözüm tek yöntemdir. Şiddete son verilmesi ve Türkiye toprakları içindeki silahlı mücadeleye de son verilmesi Kürtler dahil herkesin çıkarınadır. Dağlarda bulunanların silah bırakıp evlerine geri dönmeye ikna edilmesi için bir şeyler yapalım. Tek birşey söyleyebilirim. Dağlardakilere silah bırakıp evlerine geri dönmeleri çağrısı yaparken Türkiye'deki hapishanelere dönsünler demiyoruz. Evlerine geri dönsünler diyoruz. Yapılacak şey onların evlerine geri dönmesini sağlayacak birşey olmalı."

