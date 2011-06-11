-ERDOĞAN: ''SURİYE'Yİ SEÇİM SONU GÖRÜŞECEĞİZ'' ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - AK Parti Genel Başbakanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki olaylara ilişkin olarak, ''Pazar günü seçimleri hayırlısıyla bir atlatalım, tabloyu görelim, ondan sonra kendileriyle bu konuları çok daha farklı bir şekilde görüşeceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, NTV'de katıldığı ''Seçime Doğru'' programında yöneltilen soruları yanıtladı. Özgürlüklerle ilgili kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, gazete manşetlerine işaret ederek, kendisine ağır hakaretlere varan ifadeler kullanıldığını söyledi. Erdoğan, kendisi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çok sayıda kitap bulunduğunu da ifade ederek, ''Bu kitaplar içerisinde ne Yahudiliğimiz, ne Ermeniliğimiz ne affedersiniz Rumluğumuz hiç bir şeyimiz kalmadı. Düşünebiliyor musunuz? Adam şu anda içerden cayır cayır kitap yazıyor. Ne yapacaksınız bu adamları? Tek yolu var, yargı. Başka yolunuz var mı?'' diye konuştu. Her şeylerinin belli olduğunu, geçmişlerinin araştırılabileceğini kaydeden Erdoğan, özgürlük adına bunların yapılamayacağına işaret etti. ''Herkesin özgürlüğüne saygım var ama benim özgürlük alanıma girmeyecek'' şeklinde bir açıklaması olduğunu, özgürlüğün sınırının bir başka insanın özgürlük alanına kadar olduğunu vurgulayan Erdoğan, basınla ilgili son düzenlemeyi basının duayenlerini bir araya getirerek yaptıklarını hatırlattı. ''İnternet filtresi ve telefon dinleme'' ile ilgili tartışmaların da hatırlatılması üzerine Erdoğan, telefon dinlemenin devletle alakası olmadığını, devletin bu işi yargıyla yaptığını, yargı dışında bu işe giremeyeceğini söyledi. Ancak artık özel sektörün bile telefon dinleyebileceğini belirten Erdoğan, ''Turkcell, telefon dinlemez diyebilir misiniz? Bu işin yüzde yüz kontrolü var mı? Vodafone'ndan tut, Telekom'una şusuna, busuna hepsine. Bu kadar rahat konuşalım bunu. Geçin bir başkasını söylüyorum, herhangi bir şahıs da alacağı aparatlarla şunlarla bunlarla bu işi yapar. Teknoloji güzel bir şey ama gelişirken bunun yanında bu tür sıkıntıları da getiriyor'' dedi. İnternet konusuna da değinen Erdoğan, burada gayri ahlaki yayınlar bulunduğunu, bunlara karşı ailelerin ücretli olarak filtrasyon kullandığını, yapılan düzenlemeyle ailelerin ücretsiz filtrasyon talebinde bulunabileceklerini söyledi. ''Özgürlükler konusunda iktidara eleştiriler yöneltildiğinin'' anımsatılması üzerine ise Erdoğan, yazılı ve görsel basında kendilerine yönelik eleştirilere işaret ederek, özgürlüklerin olmadığı bir ülkede bunların yapılamayacağını belirtti. Başbakan Erdoğan, ''Batıda bu tür şeylerin arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok açık söylüyorum, Yahudi sermayesi var. Batıda kontaklı olduğu yerlerle de bu işi gayet iyi yürütenler olduğu gibi, Türkiye ile de kontaklı olanlar bunu gayet güzel bir şekilde yürütüyorlar. Fakat biz bunların hiç birine kulak asmıyoruz. Çünkü yanımızda, arkamızda milletimiz var'' diye konuştu. Avrupalı yetkililere, bunları yerinde gelerek incelemeleri önerisinde bulunduğunu kaydeden Erdoğan, ''Bunlar hakikaten Türkiye'ye Fransızlar. Bundan kurtulmaları lazım'' dedi. -SURİYE'DEKİ OLAYLAR- Suriye'deki olaylarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ''Esad'a bir kez daha telkinde bulunur musunuz? Terörist grupların da Türkiye'ye sızabileceği uyarısı yapıldı. Hem bu kaygılar hem yaşananları nasıl aktaracaksınız? Esad çekilmeli mi?'' sorusu üzerine, buradaki gelişmelerin çok endişe ve kaygı verici olduğunu vurguladı. Türkiye'ye kaçanların sayısının 3 bini aştığının tahmin edildiğini ifade eden Erdoğan, Hatay, Gaziantep ve Mardin illerinde tedbirlerini aldıklarını, sığınanlara kapılarını açacaklarını ancak bunun kontrollü olacağını bildirdi. Saddam Hüseyin zamanında Cizre'de yaşanılan sıkıntıların tekrar yaşanılmaması için gayret sarf ettiklerini anlatan Erdoğan, ''Pazar günü seçimleri hayırlısıyla bir atlatalım, tabloyu görelim ondan sonra kendileriyle bu konuları çok daha farklı bir şekilde görüşeceğiz. Şu anda konu BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine de geliyor gibi bir durum var. BM Güvenlik Konseyi'nden ne gibi bir netice çıkar o da düşündürücü. Burada Rusya'nın, Çin'in pozisyonu ne olacak? Bunlar da gündemimizde yer alıyor. Seçime tam kilitlendik. Silahlı Kuvvetler, Dışişleri yakın takipteler'' şeklinde konuştu. Erdoğan, Kızılay'ın bu konuda görev üstlendiğini, gıda ve ilaç sıkıntısı olmadığını, mevsimin yaz olmasının lehte bir durum olduğunu ifade ederek, ''Bu süreci böyle devam ettirip kendileriyle görüşmelerimizi hemen seçimden sonra geliştirmek suretiyle bir an önce bir neticeye varmanın yollarını arayacağız'' diye konuştu. ''Libya konusunda Türkiye ara buluculuk yapmak istedi, etkili oldu ama daha sonra muhalefete yardıma kadar gelen pozisyon değişikliği oldu. Suriye'de de süreç Libya gibi gelişebilir mi?'' sorusu üzerine Erdoğan, Suriye ile Libya'nın çok farklı olduğunu, Libya'nın kabile yapısına sahip bulunduğunu, Kaddafi'nin burada bir lider pozisyonu üstlendiğini, ancak son gelişmelerle bu pozisyonunu kaybettiğini söyledi. Gerek Kaddafi, gerekse çevresinin değişime direndiklerini kaydeden Erdoğan, ''Ama artık kendisine bir güvence vermek suretiyle Libya'yı terk etmekten başka çaresi yok, görünen o. Kendisine bu güvenceyi de gönderdiğimiz şeylerle verdik. 'Nereyi istiyorsa oraya gönderilmesi noktasında yardımcı olalım' dedik. Çünkü ondan alacağımız cevaba göre müttefiklerimizle bu konuyu görüşeceğiz ama maalesef kendilerinden bu konuda hala cevap almış değiliz'' diye konuştu.