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Politika

Erdoğan Suriye'yi kınadı ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 17:37

-Erdoğan Suriye'yi kınadı ANKARA (A.A)- 06.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Suriye'de, kardeş bir halka yönelik kanlı, menfur saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyorum, lanetliyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Fatih Projesi''nin okullarda uygulamaya geçmesi dolayısıyla Sabahattin Zaim Anadolu Lisesinde düzenlenen törene katıldı. Erdoğan, konuşmasına 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyerek başladı.  İki haftalık bir tatilin ardından, bugün ikinci yarıyılın başladığını belirten Başbakan Erdoğan, birinci dönemi başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere ikinci dönemde de başarılarının devamını diledi.  Erdoğan, karnesinde zayıfları olan öğrencilerin de bu dönem daha çok çalışacaklarına ve eksiklerini çok kısa sürede telafi edeceklerine yürekten inandığını söyledi. Yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan olaylara değinen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Komşu bir ülkede, Suriye'de, kardeş bir halka yönelik kanlı, menfur saldırıları da bir kez daha şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Buradan, tüm Suriyeli kardeşlerimize, Türkiye'nin, kardeş Türkiye halkının selamlarını iletiyorum. Suriye'de hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun diyorum. Yaralılara, tüm Suriye halkına sabır ve başsağlığı temennilerimizi sunuyorum.''  Başbakan Erdoğan, yarın TBMM Grup Toplantısı'nda bu konuyu çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğini bildirdi.

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