Erdoğan: Suriyelilere kapımız açık

T24 - Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki Cizr el-Şuhur kasabasının sakinleri Suriye ordusunun saldırmasından korktuklarını bildirerek Türkiye'ye sığındı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da haberi doğrulayarak, "Bu noktada bizim kapıları kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Gerçekten Suriye'deki bu gelişmeler, üzüntü vericidir, endişeyle kaygıyla izliyoruz.'' diye konuştu.



Erdoğan Suriye yönetimine de sivillere karşı daha hoşgörülü olması ve bir an önce reforma yönelik attığı adımları halkı inandırıcı bir şekilde gerçekleştirmesi çağrısı yaptı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre 122 Suriye vatandaşı dün gece Antakya'nın Altınözü ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptı.



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup minibüslerle Türk Kızılayı tarafından Nisan ayı sonunda Suriye'deki olaylardan kaçıp Türkiye'ye sığınanlar için Yayladağı ilçesinde kurulan çadır kente yerleştirildi.



Bu kampta daha önce Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan 200'den fazla Suriyelinin bulunduğu, 35 kişinin de Antakya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü biliniyor.



Suriye'nin Türkiye sınırına yakın yerlerde çok sayıda Suriyelinin beklediği ve olası bir karışıklıkta bu kişilerin de Türkiye tarafına geçebilecekleri bildiriliyor.



Türk askerlerinin de Suriye sınırı boyunca önlemlerini artırdığı haberleri geliyor.





Cizr el Şuhur'da endişeli bekleyiş



Suriye hükümeti hafta başında kasabadaki "silahlı çetelerin" 120 polisi pusuya düşürerek öldürdüğünü duyurmuştu.



Hükümetin sorumluların cezalandırılması için gerekenin yapılacağı yönündeki açıklamasının ardından kasabada gergin bir bekleyiş başladı.



Ordunun saldırıya geçmesi ihtimaline karşı hazırlık yapan protestocular kasaba girişlerinde barikatlar oluşturmaya başladı.



Suriye ordusunun kasabaya doğru ilerlediği yönünde de haberler geliyor.





Sınırdan notlar



Antakya'nın Yayladağı ilçesi Güveççi Köyü'nde bulunan BBC muhabiri Owen Bennett Jones Türkiye'den ambulansların zaman zaman yaralıları getirmek için Suriye tarafına geçtiğini aktarıyor.

Hafif yaralılar sınırda kurulan kampta tedavi edilirken ağır yaralılar Antakya Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.



Bölge sakinleri mülteci akınının yaklaşık bir ay önce başladığını aktarıyor.

Bazı hükümet karşıtı protestocuların, ailelerini Türkiye'ye yerleştirdikten sonra geri döndüklerine tanık olmuşlar.





'Türkiye ile ilişkiler eskisi gibi değil'



BBC Türkçe'ye bilgi veren diplomatik kaynaklar, Ankara'dan son dönemde gelen ve Esad rejimini rahatsız eden açıklamalar nedeniyle ilişkilerin eskisi gibi olmadığını itiraf ediyor.

Bu açıklamaların Şam yönetiminde alınganlık yarattığı vurgulanarak, Suriye basınında çıkan eleştirel yazılar ve ülkedeki Türk temsilcilikleri önünde düzenlenen protesto gösterileri örnek gösteriliyor.



Ancak Suriye tarafının Türkiye'nin mültecileri kabul etmesi ile ilgili olarak henüz herhangi bir rahatsızlık dile getirmediği belirtiliyor.



Şam'ın Ankara'ya tek telkini, "Silahlı gruplar Türkiye'ye kaçmalarını sağlamak için sivillere baskı yapıyor. Bu yolla sorunu uluslararası hale getirmeye çalışıyorlar. Dikkatli olun." şeklinde olmuş.

Ayrıca sınır çevresindeki olayların şiddetlenmesi üzerine bölgeye polis yerine orduyu sevk etmeye karar veren yönetim, Türkiye'yi bundan haberdar etmiş.



Türkiye'nin hem sınır ihlali gibi bir yanlış anlamaya mahal vermemek için hem de olası mülteci akınına karşı uyarıldığı belirtiliyor.





