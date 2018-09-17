Erdoğan: Suriye'de Rusya ile işbirliğimiz devam edecektir

Siyamend Kaçmaz / Soçi, 17 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye konusuna Rusya ile işbirliğinin devam ettiğini söyledi ve şöyle konuştu:

\"Putin ile Suriye konusunu son olarak Tahran’da düzenlenen üçlü zirvede ele alma imkanı bulmuştuk. Türkiye olarak hassasiyetlermizi Tahran’da dile getirmiştik.

\"Tahranda vardığımız mutabakatı sahada nasıl hayata geçirebileceğimiz müzakere etme imkanı bulduk. Görüşmelerimizde İdlib’te karşılıklı endişelerimiz dikkate alan çözüm yolları bulunması konusunda da çok önemli mesafe katettik.

\"Putin’le İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir anlayış temelinde çözümü konusunda mutabık olduğumuzu bir kez daha gördük.

\"Bu çerçevede yaptığımız değerlendirmelerin sonunda muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına vardık.

\"Muhalifler bulundukları alanlarda kalmaya devam edecek ve buna karşılık Rusya ile beraber belirleyeceğimiz, radikal grupların söz konusu alanda faaliyet göstermemesini sağlayacağız.

\"Rusya İdlib çatışmazlık bölgesine saldırılmamasının temini için gereken tedbirleri alacaktır. Gerek üçüncü tarafların provokasyonlarını, gerekse varılan mutabakatın temini için yine birlikte çalışacağız.

\"Bu amaçla Rusya ve Türkiye belirlenecek silahsızlandırışmış bölgelerin sınırında koordineli devriye faaliyeti gösterecektir.

\"Türkiye halen İdlib çatışmamazlık bölgesinde bulunan gözlem bölgesini tahkim edecektir. Böylece İdlib’de büyük bir insanı kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum.

\"Türkiye, Suriye krizinin başından beri olduğu gibi İdlib meselesinde de üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.\"