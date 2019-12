-ERDOĞAN: SURİYE'DE BARIŞ İSTİYORUZ HATAY (A.A) - 28.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Suriyeli kardeşimin acısı, bizim acımızdır. Bu acı dayanılmaz hale gelmeden, barışın, huzurun, istikrarın Suriye'ye egemen olmasını gönülden arzuluyoruz'' dedi. Partisince Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, ''Bugünlerde gözünüzün, kulağınızın, gönlünüzün komşumuz Suriye'de, oradaki kardeşlerimizde olduğunu biliyorum. Orada yere düşen her bir canla, sizin de canınızdan can koptuğunu biliyorum. Şu ana kadar Suriye'den göç etmek zorunda kalan kardeşlerimize burada, Hatay'da kucak açtık, onlara yardım elimizi uzattık. Suriye'de ölümlerin durması, sokakların durulması, hak ve özgürlüklerin en geniş manada teslim edilmesi için Türkiye olarak samimi bir çaba içindeyiz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la sık sık görüşüyor, tavsiyelerimizi, önerilerimizi kendisine iletiyoruz. Kendisiyle en son dün görüştüm. Yaşanan olaylardan duyduğumuz kaygıyı, sıkıntıyı, acıyı kendisine bizzat ilettim. Suriye'de bir kez daha Hama, bir kez daha Humus katliamları yaşanmasın diye, büyük bir hassasiyetle girişimlerimize devam ediyoruz. Her zaman ifade ettim; Suriyeli kardeşimin acısı, bizim acımızdır. Bu acı dayanılmaz hale gelmeden, barışın, huzurun, istikrarın Suriye'ye egemen olmasını gönülden arzuluyoruz.'' Balkanlar'dan, önceki gün sevindirici, umut verici, yürekleri serinleten bir haber aldıklarını belirten Başbakan Erdoğan, ''Bosna Hersek'te, Srebrenitza'da, 19 yıl önce, on binden fazla insanı acımasızca katleden, toplu katliam yapan, soykırım girişiminde bulunan, azılı katil Ratko Mladiç'in yakalandığına'' işaret etti. Erdoğan, ''Elbette giden masum canlar geri gelmiyor ama bu azılı katilin yakalanmış olması, yüreğimizdeki acıyı bir nebze olsun hafifletiyor. Bosna-Hersek'te, Balkanlar'da, bu tür katillerin bir daha cesaret bulamaması için, Ratko Mladiç'in, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanıp, derhal cezalandırılmasını arzu ediyoruz'' diye konuştu. -DEVLET BAHÇELİ'YE ELEŞTİRİ- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AK Parti hükümetinin dış politikasını eleştirdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: ''Ben, bu eleştirileri zerre kadar ciddiye almıyorum. MHP Genel Başkanı'nın, bir dış politika vizyonunun, bir dış politika muhayyilesinin olmadığı ortada. Kendisine, Şam'a kaç kere gittin, Beyrut'a, Amman'a, Kahire'ye, Bağdat'a kaç kere gittin diye sormuyorum. Sayın Bahçeli'ye, Üsküp'e, Priştine'ye, Saraybosna'ya kaç kere gittin diye sormuyorum. Hatta, Bişkek'e, Bakü'ye, Gümülcine'ye, Taşkent'e, gurbetçilerimizin yaşadığı Düsseldorf'a, Strasbourg'a kaç kere gittin diye de sormuyorum. Bunlardan vazgeçtim, Sayın Bahçeli, Allah aşkına siz, şu Hatay'a kaç kere geldiniz? Ben, Başbakan olarak, dünya başkentlerinde Türkiye'nin hakkını hukukunu savunurken, aynı zamanda 13 kere Hatay'a geldim. Peki siz muhalefet olarak kaç kez Hatay'a geldiniz? Üç buçuk yıllık iktidarınız döneminde Hatay'a kaç kez uğradınız?'' -''İSRAİL MEDYASINDA ÇIKIYOR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BAŞBAKANINI ELEŞTİRİYOR''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bir yıldır Genel Başkan... Şu ana kadar, İsrail'e selam çakmak dışında dış politika adına hiçbir girişimi, hiçbir adımı yok. İsrail medyasında çıkıyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanını eleştiriyor. Gidiyor, İngiltere'de, 'Ben olsam Mavi Marmara'nın yola çıkmasına izin vermezdim' diyor... 'Bizim iktidarımızda İsrail ile ilişkiler düzelecek' diyor... CHP'nin dış politika vizyonu işte bu kadar. CHP'nin dış politika ufku, Tel Aviv'den öteye geçmez, geçemez. Gazze'yi bilmezler, Kudüs'ü tanımazlar, Refah Sınır Kapısı deseniz, Cilvegözü Sınır Kapısının yanında zannederler.'' Milliyetçiliğin kafatasçılık ve ırkçılık olmadığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, gerçek milliyetçiliğin, Türk milletini sevmek olduğunu dile getirdi. Kendilerinin, milliyetçiliği bugüne kadar, bu vatana hizmet etmek olarak algıladıklarını belirten Erdoğan, ''Bu MHP, bu CHP, Hataylı Cemil Meriç'in çok güzel ifade ettiği gibi, 'Her ışığı yangın sanıp, söndürmeye giderler.' Bunlar, yine Cemil Meriç üstadın dediği gibi, 'Karanlığa alışmışlar, yıldızlardan bile korkuyorlar.' Milliyetçilik, Ülkücü camiayı alıp, CHP'nin yedeğine sokmak, CHP'ye vagon yapmak hiç değildir'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, milliyetçiliğin 81 ilde eser ve hizmet ortaya koymak; onunla da yetinmeyip, dünyanın her köşesindeki soydaşa, kardeşe, akrabaya, vatandaşa sahip çıkmak olduğunu söyledi.