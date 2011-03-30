-ERDOĞAN SURİYE ORTODOKS PATRİĞİNİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Ortodoks Patriği Ignatius Zakka Iwas ve beraberindeki heyeti Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti. Süryani vatandaşların sorunlarıyla ilgili görüş alışverişi yapıldığı bildirilen kabule, Iwas'ın yanı sıra Halep Süryani Piskoposu Johanna İbrahim, Midyat Başpiskoposu Temotheus Samuel Aktaş, Şam Patrik Yardımcısı Mattos Nayis, İstanbul Başpiskoposu Yusuf Çetin, Şam Patrik Sekreteri Matta Alkhouri ve İstanbul Kilise Kurulu Başkanı Kenan Altınışık katıldı. Kabulde, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Başbakan Başdanışmanı Fuat Tanlay, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de bulundu.