-ERDOĞAN: SÜRECİ BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR SİİRT (A.A)- 12.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Dün, çetelerle, kirli senaryolarla, kirli tezgahlarla kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar, bugün de boş durmuyor, bugün de çeşitli provokasyonlarla süreci bulandırmaya çalışıyorlar. Oynanan oyunları çok iyi takip etmenizi, oynanan oyunların hedefini, niyetini, gayesini çok iyi anlamanızı sizlerden rica ediyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ''2003 yılında sizler 'yiğit, düştüğü yerden kalkar' dediniz. 2003 yılında sizler, bu kardeşinize, eniştenize sahip çıktınız. Biz de çok şükür Siirt'e mahcup olmadık, Siirt karşısında yüzümüzü yere eğmedik. Nasıl ki Siirt bizim her zaman yanımızda olduysa, biz de Siirt'in her zaman yanında olduk, oluyoruz'' diye konuştu. ''Acılarla, dertlerle büyüdüklerini, her türlü engellemeye, her türlü tehdide göğüs gererek, sabrederek bugünlere ulaştıklarını'' anlatan Erdoğan, hiçbir zaman pes etmediklerini, umutsuzluğa kapılmadıklarını belirtti. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Aynı İbrahim Hakkı Hazretleri gibi 'Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler' dedik ve kararlılıkla yolumuza devam ettik. Şundan emin olunuz: Bugün Türkiye için ne yapıyorsak, onu samimiyetle yapıyor, ihlasla yapıyor, inanarak yapıyoruz. Biz kardeşliği her şeyin üzerinde tutuyor, bu ülkenin kardeşlik üzerinde büyüyeceğine, yükseleceğine, kalkınacağına yürekten inanıyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle bir olacağız, beraber olacağız, kavmiyetçilik yapmayacağız, yaratılanı Yaradan'dan ötürü seveceğiz.'' -''HAZIMSIZLAR VAR''- Bazılarının bu gelişmelerden rahatsız olduğunu, gelişmeleri hazmedemeyen, bu yatırımları engellemek için her yola başvuran ''hazımsızlar'' bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bir yandan Türkiye'nin uluslararası gücü üzerinde, bir yandan da kardeşliğimiz üzerinde kirli planlar yapanlara karşı sağduyulu olmanızı sizlerden istiyorum. Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, yeryüzünde hakkı ve hukuku savunması, insanlığı, vicdanı savunması elbette birilerinin işine gelmiyor. Aynı şekilde, kardeşliğimizin güçlenmesi, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi de birilerini ciddi şekilde rahatsız ediyor. Biz bu tehditlere, tahriklere aldanmadan yolumuza devam edeceğiz.'' Erdoğan, yola çıkarken ''aldatan olmayacağız ama aynı zamanda aldanan da olmayacağız'' dediklerini belirterek, ''Birileri bizi tuzaklara çekmek istedi, onlara aldanmadık. Birileri bizi tezgaha çekmeye yeltendi, onlara aldanmadık, kirli senaryolarda bize biçilen rolleri kabul etmedik. 60'larda, 70'lerde, 80'lerde sahneye konulan bayat tahrikleri her fırsatta tekrarlamak istediler, hiçbirine boyun eğmedik. Bugün de Allah'ın izniyle aldanmayacak, kirli tuzaklara düşmeyecek, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz'' diye konuştu. -''ÜZERİMİZDE MİLLETİN EMANETİ VAR''- İktidar olmak için her yolu mübah görenlerden olmadıklarını, siyaseti ilkelerle, dürüstlük zemininde yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bizim üzerimizde milletin emaneti var, bizim üzerimizde yetimin hakkı var. İşte bu hassasiyetle biz siyaset yapıyoruz. Üç beş oy hırsıyla, sokak eylemlerini teşvik eden, illegal örgütlerin sırtını okşayan fırsatçılarla beraber olmak bizim kitabımızda yok. Bizim aramızda fark var; biz yapmanın, inşa etmenin, imar etmenin mücadelesi içindeyiz, görüyorsunuz, onlar yıkmanın, tahrip etmenin, bozmanın mücadelesi içindeler. İşte Siirtli kardeşimin tüm bu oyunları görmesini, bu oyunları bozma noktasında bizden desteğini esirgememesini rica ediyorum.'' Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve milletvekilleri ile kurdele keserek tesislerin toplu açılışını yaptı. Öte yandan Başbakan Erdoğan, karayolu ile Batman'dan Siirt'e gelirken, özel sektöre ait bir süt ve süt ürünleri fabrikasının da açılışını yaptı. Açılış sonrasında Siirt milletvekilleri anons edildiği sırada alandaki vatandaşlar protesto etti. -''BU AY UÇUŞLARI BAŞLATIYORUZ''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bütün planlamaları yaptık, inşallah bu ay içinde Siirt'e Ankara'dan tarifeli uçuşları da başlatıyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, bugün yapılan törenle Siirt'te tam 32 farklı tesisin ve yatırımın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kamunun ve özel sektörün yatırımlarını bugün resmi olarak açtıklarını ve Siirtlilerin hizmetine sunduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Siirt'te adalet sarayının yapımına Temmuz 2008'de başlamıştık. 6 milyon liralık bir yatırımla, yaklaşık 2 senede bu adalet sarayını bitirdik, şubat ayında iş tamamlandı ve bugün de resmi olarak açılışını yapıyoruz. 4 katlı, toplam 9 bin metrekare alana sahip bu adalet sarayının Siirt'e hayırlı olmasını diliyorum. 8 yılda, eğitim noktasında Siirt'te rekor düzeyde yatırım yaptık. Biz görevi devraldığımızda, Siirt'te toplam bin 766 derslik vardı. Osmanlı'dan devralınan derslikler, Cumhuriyet döneminde yapılan derslikler, 79 yılda toplam bin 766 derslik. Peki bizim dönemimizde kaç derslik yapıldı? Siirt'te bizim dönemimizde, şu 8 yılda tam bin 222 derslik yapıldı. 79 yılda bin 766, 8 yılda bin 222 derslik...''