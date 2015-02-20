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Erdoğan: Suratlarında maske, affedersiniz etekleri giymişler, ellerinde molotoflarla otobüs yakıyorlar

'Utanmadan buna direniş, özgürlük diyorlar. Bunun neresi özgürlük?'

20 Şubat 2015 17:02

Elazığ'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KCK ve HDP'yi eleştirerek,  "Malum terör örgütü ve onun parlamentodaki uzantısı. 6-7 Ekim’de olanları, Silopi’de olanları, Cizre’de olanları biliyor musunuz?  Suratlarında maskeler, afedersiniz etekleri giymişler, güya tanınmayacaklar, kaldırımları söküyorlar, polise saldırıyorlar, ellerinde molotofla otobüsleri yakıyorlar, dükkanları yakıyorlar. Utanmadan buna direniş, özgürlük diyorlar. Bunun neresi özgürlük?" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

 

Malum terör örgütü ve onun parlamentodaki uzantısı. 6-7 Ekim’de olanları, Silopi’de olanları, Cizre’de olanları biliyor musunuz?

Suratlarında maskeler, afedersiniz etekleri giymişler, güya tanınmayacaklar, kaldırımları söküyorlar, polise saldırıyorlar, ellerinde molotofla otobüsleri yakıyorlar, dükkanları yakıyorlar. Utanmadan buna direniş, özgürlük diyorlar. Bunun neresi özgürlük?

Partilerinin eşbaşkanlarından bir tanesi çıkıyor, milleti sokağa dökülmeye davet ediyor.

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