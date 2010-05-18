Erdoğan: Şu an rakibimiz değil

T24 - Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkan adaylığı hükümette ilgiyle karşılandı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda, “Şu anda Kılıçdaroğlu gibi bir rakibimiz yok. Bizim muhalefet malum, CHP’dir, diğerleridir. Seçilsin, ondan sonra gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu anda sadece CHP ’nin içerisinde bir görevlidir” dedi. Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında bu açıklamayı yaptı.



Başbakan Vekili Bülent Arınç da Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na aday olmasını “Medeni ve olması gereken bir karar” olarak değerlendirdi. Arınç şunları kaydetti:



“O partide Baykal’ı çok sevdiğini iddia eden il başkanları, milletvekilleri, kadınlı erkekli parti mensupları adeta sayın Baykal’ın evini ağlama duvarına çevirdiler ve kendisinin tekrar görevine dönmesi konusunda ağladılar, ricacı oldular, hatta ne kadar doğru bilmiyorum, açlık grevine gittiler. Bu tabii doğru bir hareket değil.”



