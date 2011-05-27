-ERDOĞAN: ''STATÜKOYA KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN ASILDI'' AYDIN (A.A) - 27.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs'ın Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke, demokrasi mücadelesinde acı bir yara olduğunu belirterek, ''Menderes'in niye idam edildiğini size söyleyeyim. Çünkü statükoya karşı çıktı. Çünkü CHP zulmüne, tahriklere, kışkırtmalara, istismara, yolsuzluklara, yasaklara, seçkinci bürokrasiye, üstünlerin hukukuna karşı çıktı''dedi. Erdoğan, şiddetli yağmur altında partisinin Aydın İstasyon Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Aydın'ın Yörük Ali Efe'nin, merhum Adnan Menderes'in, Umurbey'in, Çakabey'in şehri, Efeler diyarı olduğunu söyledi. Bugünün önemli bir gün olduğunu kaydeden Erdoğan, konuşmasına merhum Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını rahmetle anarak başlamak istediğini belirtti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bugün Aydınlı kardeşlerimle bir muhasebeyi yaparak yola çıkmamız lazım. Demokrasinin kırılma noktası olan 1961'i, bugün hatırlamak durumundayız. 1960'da bir 27 Mayıs günü yapılan o meşum müdahalenin üzerinden tam 51 yıl geçti. Aydınlı bir demokrasi kahramanını, Aydınlı bir efeyi, Adnan Menderes'i aldılar, Yassıadada'da güya yargıladılar. Maalesef iki arkadaşıyla birlikte idam ettiler. Burada, kendi memleketinde Adnan Menderes'i, onun yol arkadaşları olan Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu yad etmeden bugünkü konuşmama başlayamazdım. Allah onlardan razı olsun. İnşallah mekanları cennet olsun. Merhum Adnan Menderes, Yassıada'dayken en çok da Aydın'ı özlemişti. En çok da Çine çayını özlemişti. Yakınlarına şu tarihe geçecek sözleri söylemişti. 'Hayırlısıyla şuradan bir kurtulayım, memleketime döneceğim, Çine çayının kenarına, söğüt ağaçlarının serinliğinin yüzümde dolanmasının bana getireceği saadetle yetineceğim' demişti. 'Hiç bir şeye de karışmayacağım.' Buna da müsaade etmediler. Adnan Menderes'in, Aydın'a, Çine çayının kenarına dönmesine dahi izin vermediler. Peki ne yaptı Adnan Menderes? Suçu neydi? 14 mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek iktidara geldi, CHP'nin otoriter rejimini alt üst etti. 12 Haziran'da CHP'yi Aydın'da silmeye hazır mıyız? Bu çok önemli. Şimdi soruyorum, neydi Adnan Menderesin suçu? Bu ülkeyi ekonomik olarak, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşıdı, bu mu suç? Milletin sevgisini kazandı, hizmetleriyle milletin gönlünde hiç silinmeyecek bir iz bıraktı, bu mu suç?. Milletin inançlarına sahip çıktı. CHP ezanı 'Tanrı uludur, Tanrı uludur'a çevirdi, Menderes 'Allahuekber, Allahuekber'e, aslına çevirdi, bu mu suç?'' -''CHP YİNE AYNI CHP DEĞİL Mİ?''- Adnan Menderes'in statükoya karşı çıktığını dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Çünkü CHP zulmüne karşı çıktı. Tahriklere, kışkırtmalara, istismara, yolsuzluklara, yasaklara, seçkinci bürokrasiye, üstünlerin hukukuna karşı çıktı. Bu milletin emeğine, sofradaki ekmeğine, tarladaki pamuğuna, buğdayına musallat olan ama milletine tepeden bakan, milletini aşağılayan, milleti adeta böcek gibi gören o CHP zihniyetine karşı çıktı. Bugün değişen bir şey var mı? CHP yine aynı CHP değil mi? Aynı zihniyet değil mi? Ne diyorlar benim milletime? 'Göbeğini kaşıyan adam'. Ne diyor benim milletime bu CHP'liler, bu CHP zihniyeti, 'bidon kafalı'. Ne diyor bunlar, 'Yüzde 60'ı aptal'. CHP zihniyeti bu. 27 Mayıs, Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir lekedir. 27 Mayıs bu milletin demokrasi mücadelesinde acı bir yaradır. 27 Mayıs, CHP zulmünün, statüko baskısının, vesayetçi anlayışın, nasıl gözü kara şekilde masum insanların canına kıydığının resmi belgesidir. Açık söylüyorum, 27 Mayıs'ı biz unutmadık, millet unutmadı. Demokrasi mücadelesi adına da 27 Mayıs'ı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Onun için Aydınlıya önemli bir görev düşüyor. Aydınlının, Türkiye'ye önemli bir mesajının olması gerekiyor. CHP Aydın'da çok ciddi bir tokadı sandıkta yemelidir, yemelidir.''