-ERDOĞAN: STATÜKO İTTİFAK HALİNDE AYDIN (A.A) - 27.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Hakkari'de yaptığı mitinge BDP'nin destek verdiğini açıkladığını, bir tek Türk bayrağının olmadığı mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ses çıkarmadığını belirterek, ''AK Parti'ye kaplan kesilen sayın Bahçeli, neden CHP'ye kuzu kesiliyor? Çünkü statüko ittifak halinde. Bunlar milletin emrinde değiller. Bunlar hep birlikte Silivri'ye tünel kazmanın gayreti içindeler'' dedi. Erdoğan, Aydın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başbakan Erdoğan, 3 Kasım'da, 22 Temmuz'da, 12 Eylül'de, milletin oyunu bozduğunu, statükoyu hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, ''Gelin 12 Haziran'da bir kez daha bu statükoyu hayal kırıklığına uğratalım'' diye konuştu. Erdoğan şöyle devam etti: "CHP Genel Başkanı Hakkari'ye gitti. Orada BDP'lilerle kol kola miting yaptı. Şimdi yavaş yavaş BDP yetkilileri işbirliğini itiraf etmeye başladı. Eş genel başkanlardan bir tanesinin yardımcısı çıktı, açıkladı, 'Evet, oraya biz partililerimizi götürdük ve CHP'ye destek verdik' dedi. Açık açık söylediler. Biz bunu baştan söyledik zaten. Ben şunu merak ediyorum; MHP Genel Başkanı acaba neden susuyor? Bir tane Türk bayrağının olmadığı o CHP mitingi karşısında neden susuyor? Sayın Kılıçdaroğlu özerklik vaatleri yaptı. Bu konuda acaba sayın Bahçeli neden çıtını çıkarmıyor? Ha CHP, ha MHP, ha BDP. Aralarında hiçbir fark yok. Al birini vur öbürüne. Bunlar milletin hizmetinde değiller. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz eser siyaseti yapıyoruz ama diğerleri istismar siyaseti yapıyor, ideolojik siyaset yapıyor. Birileri çetelere kol kanat germenin gayreti içerisinde, biz ise milletle kucaklaşmanın gayreti içindeyiz.'' Erdoğan, mitingin yapıldığı İstasyon Meydanı'ndaki MHP binasına asılan pankarta dikkati çekti. Bu sırada binada bulunan ve mitingi pencereden izleyen MHP'liler bozkurt işareti yaptı. MHP'nin 27.5 milyar dolarlık IMF borcuyla hükümeti kendilerine devrettiğini, bu borcun 4.9 milyar dolara düştüğünü, üç buçuk yıldan bu yana IMF ile anlaşma yapmadıklarını, yere sağlam bastıklarını ifade eden Erdoğan, ''(Milliyetçiyiz) diyorlar. Ya sevsinler sizin gibi milliyetçiyi. Bunlar kafatası milliyetçisi. Bunlarda öyle vatan sevmek, millet sevmek, milleti kişi başına milli geliri artırmak gibi dert yok'' dedi. Erdoğan, ''Ah benim MHP'li kardeşim, ah CHP'ye gönül veren kardeşim, başınızı iki elinizin arasına almıyor musunuz, nasıl oldu bu iş diye'' ifadesini kullanarak, enflasyonu yüzde 30 ile devraldıklarını, rakamın yüzde 4'e düştüğünü, aradaki farkın vatandaşın cebinde kaldığını belirtti. Başbakan Erdoğan, ''Sayın Bahçeli, sen bunların hesabını nasıl vereceksin ya? Bu millete nasıl vereceksin bunun hesabını? İş bilenin, kılıç kuşananın'' diye konuştu. -''MUHALEFETTE GELMEYEN, İKTİDARDA GELEBİLİR Mİ?''- 230 milyar dolarlık milli gelirin şu anda 740 milyar dolara çıktığını, kişi başı gelirin 3 bin 400 liradan 10 bin liranın üzerine çıktığını ifade eden Erdoğan, şöyle dedi: ''Şimdi geliyorsunuz, sağda solda milletimize yalan üstüne yalan söylüyorsunuz. Doğruları saptırmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir zaman doğrular sapmaz ve şunu biliniz; müfterilerin iftiralarına da benim milletim kulak asmaz, bunu böyle bilin. Bu benim sadece Başbakan olarak Aydın'a yedinci gelişim. Peki soruyorum Allah aşkına, CHP'nin eski, yeni genel başkanları son sekiz buçuk yılda kaç kere geldiler? MHP'nin genel başkanı toplam kaç kere geldi buraya? Kaç kere sizin halinizi hatırınızı sordu? Üç buçuk sene hükümette kaldıklarında bırakıp kaçtı zaten, beş yılı tamamlayamadı. Bırakıp kaçtı, gitti. Şimdi sayın Bahçeli kalkıyor diyor ki, 'Ortadoğu'da şöyle böyle.' Sen dünyada kaç tane liderle baş başa oturup konuştun ya? Bir onu söyle ya. Üç buçuk sene başbakan yardımcılığı yaptın da kaç liderle konuştun, ya da kaç tane başbakan yardımcısıyla uluslararası, gidip de toplantı yaptın? Şunu söyle de bilelim be. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti başbakan yardımcısı olarak nerelere gittin bir açıkla. Biz Türkiye'yi yönetiyoruz, biz devlet yönetiyoruz, bakkal dükkanı değil. Biz Türk milletiyiz, kabile devleti değiliz. Biz imparatorluktan gelmiş, bir imparatorluk bakiyesi üzerine kurulmuş Türkiye'yiz. Onun için gereği neyse bunu yaptık, bunu yapıyoruz, bunu yapmaya da devam edeceğiz.'' -''CHP GENEL BAŞKANI KOMİK İŞLER YAPIYOR''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok komik, şaka, fıkra gibi işler yaptığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Siyasette ilginç bir arkadaş. Bildiğiniz gibi geçen hafta 500 gün süre istedi. 'İktidara geleyim 500 günde tüm vaatlerimi gerçekleştireceğim' dedi ve aradan birkaç gün geçti, 120 güne indirdi. '120 günde vaatlerimi yerine getireceğim' dedi. Seçime 16 gün kaldı, bu süreyi seçim gününe kadar 30 dakikaya indirirse şaşırmayın. İndirir mi, indirir ama önceki gün daha komik bir şey oldu. Sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon programında konuşuyor, verdiği sözleri yerine getiremeyince bu defa dedi ki, 'dört ay içinde istifa ederim.' Bu arada bir şey daha söyledi. O da çok ilginç. Şu anda hani ben diyorum ya var mısınız ey Kılıçdaroğlu, ey Bahçeli birinci parti olamazsak, şu genel başkanlıktan çekilmeye var mıyız? Şimdi buna cevap veremedi. Bak ben diyorum birinci parti olamazsak ben genel başkanlıktan çekileceğim ama ben inanıyorum, milletime inanıyorum. Ben gözlerde bunu okuyorum. İktidara inanıyoruz, siyaset yapıyorsak buna inanacağız. Sayın Bahçeli diyorum, sen birinci parti olamazsan çekilmeye var mısın? Şimdi ne dedi biliyor musunuz Kılıçdaroğlu? Çok kıvrak, zeki ya. Kıvraktır biliyorsunuz. O özellikleri de var. Dedi ki, ''Kimin oyu azalırsa o çekilsin'' diyor. Bak gene iktidara talip değilsin. Yapma be yapma. Demek ki bunun iktidar olma diye bir derdi yok. Kendini muhalefette kalmaya hazır görüyor ve yine oradan o Meclisteki yaptıklarını yapmaya devam edecek ama biz milletimizle 12 Haziran akşamında çok daha güçlü geleceğiz, buna inanıyoruz. Bugünü saymazsak 15 gün kaldı. 15 gün kapı kapı dolaşmaya, köy köy dolaşmaya hazır mıyız? 12 Haziran, evelallah bu iş bitmiştir.'' -''AYDIN BÜYÜKŞEHİR OLACAK''- Yeni açılan hastaneler ve ek binaların yanında devlet hastanelerinin makine ve ekipman bakımından modernize edildiğini kaydeden Erdoğan, Aydın'da TOKİ'nin 1346 konut inşaatı başlattığını belirterek, ''TOKİ daha önce kime bağlıydı? Bahçeli'ye bağlıydı. Allahaşkına şuralara pankartı asan MHP'li kardeşlerime bir sorun; acaba sayın Bahçeli döneminde kaç tane konut yapıldı Türkiye'de? Bir de onu oraya assınlar. Çıkıyor diyor ki televizyonlarda, 'Yüz tane, yüz on tane', ayıptır yahu. Sadece Aydın'da 1346. Ulaştırmaya bakın. 2002'ye kadar 114 kilometre bölünmüş yol vardı, 202 kilometreyi sekiz yılda yaptık. 79 senede 114 kilometre, sekiz senede rakam ortada'' dedi. Erdoğan, kendisini dinleyen partililere bir müjdesinin olduğunu belirterek, Aydın'ın da büyükşehir olacağını söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Seçim sonrası Aydınımızı da büyükşehir illerinden bir tanesi yapıyoruz. 2014 yerel seçimlerine Aydın, büyükşehir belediyesi olarak giriyor. Sınırları mülki sınır olacak. Yani şu anda valiliğe bağlı mülki sınır neyse o sınır aynı zamanda belediyenin sınırı olacak.'' İzmir'de de yoğun bir çalışma içine girdiklerini, oraya çok değerli iki bakanı aday olarak gönderdiklerini söyleyen Erdoğan, hem ulaşımda hem kültür ve turizmde bölgeyi çok daha farklı şekilde ele almak istediklerini, Aydın'da da büyükşehir belediyesini kazanmak suretiyle kenti çok daha farklı bir yere taşıyacaklarını ifade etti. Erdoğan, ''Türkiye'de AK Parti'li belediyelerle diğer belediyelerin farkını görün. Karşınızda belediyecilikten gelen bir başbakan var. Biz aslında çıraklığımızı orada geçirdik. Kalfalık dönemini ve çıraklık dönemini aynı şekilde başbakanlıkta tazeledik. Şimdi 12 Haziran'da ustalık belgesini vermeye hazır mısınız? Bundan sonraki eserler artık inşallah böyle olacak'' diye konuştu. Erdoğan, konuşmasını ''Yağmurda beraber yürüdük, 12 Haziran sonrasında da beraber yürüyeceğiz'' sözleriyle bitirdi. Mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na girişte emniyet güçleri üst araması yaptı. Çakmak, bozuk para, kalem, pet şişe gibi eşyalarla meydana girişe izin verilmedi.