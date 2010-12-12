-ERDOĞAN SÖZÜNÜ TUTTU SİİRT (A.A) - 12.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği sözü tutarak, Öğretmen Mithat Saraçoğlu'nun evini ziyaret etti. Erdoğan, Adliye Sarayında incelemelerde bulunmasının ardından, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ankara'da kabul ettiği 81 ilden gelen öğretmenler arasında yer alan Öğretmen Mithat Saraçoğlu'na verdiği sözü tutarak evini ziyaret etti. Saraçoğlu ailesiyle sohbet eden Erdoğan, uzun süredir kanser tedavisi gören anne Ayten Saraçoğlu'yla ilgilendi. Saraçoğlu çiftinin çocuklarını da seven Erdoğan, oyuncak hediye etti. Erdoğan'ın ziyaretine, Eşi Emine Erdoğan, Kızı Sümeyye Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da eşlik etti. Öğretmen Saraçoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki kabulde Başbakan Erdoğan'a, annesinin kanser olduğunu ve Erdoğan'ı Siirt'e geldiğinde görmek istediğini söylemişti. -EMİNE ERDOĞAN'DAN DA ÇOCUKEVİNE ZİYARET- Öte yandan, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Siirt Çocukevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Emine Erdoğan, ayrıca Gökkuşağı Derneği'nin kimsesiz çocuklar yararına düzenlediği kermese de katıldı.