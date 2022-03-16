Erdoğan, “Söz dinlemeyen bürokratın kafasında sandalye kırın” dedi mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, partili 50 milletvekili ile yaptığı toplantıda, “Yerelde iktidar milletvekili bürokrata söz geçiremiyorsa, masaya yumruğu vur, sandalyeyi kafasında kır” dediği yolundaki kulis haberi siyasi gündeme yerleşen konulardan biri oldu. Yerel bürokrasiyi eleştiren sözleri üzerine Erdoğan’ın tartışılan çıkışı yaptığı belirtilen AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, “Konuşmamın 2-3 dakikasında kendisi (Erdoğan) salondaydı. Sonra dışarıya çıktı. Yereldeki bürokratlara yönelik eleştirilerimizle ilgili ‘Kafasında sandalye kırın’ gibi bir ifadeye şahitlik etmedim. Benim olmadığım bir ortamda söylenmişse onu bilemem” dedi. Subaşı, Erdoğan’ın, tepkisini, “Bürokrasi söz dinlemiyor, ne demek. Yereldekilere söz geçiremiyorsanız bu sizin acziyetiniz” sözleriyle dile getirdiğini kaydetti.

İsmet Berkan’ın abonelere 10 Haber adıyla gönderdiği bültende, “Erdoğan: Söz dinlemeyen bürokratın kafasında sandalye kır” başlığıyla bir kulis haberi yayımlandı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’li 50 milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, yerel bürokrasiden şikâyet edince Erdoğan ‘Kimi kastediyorsun? Daire başkanı mı, genel müdür mü?’ diye sordu. Vekilin ‘Daha da yukarısı’ cevabı üzerine Erdoğan ‘Yerelde iktidar milletvekili bürokrata söz geçiremiyorsa, masaya yumruğu vur, sandalyeyi kafasında kır’ dedi. Bu sözler üzerine AK Partili vekil, ‘Duyamadım efendim’ deyince Erdoğan ‘Kafasında sandalyeyi kır’ diye ikinci defa tekrar etti. Kahvaltıda İstanbul’da İBB’nin hastalık nedeniyle kestiği 112 ağaç da gündeme geldi. Erdoğan, AK Partili vekillerin bu konuyu sosyal medyada gündeme taşımalarını istedi. Erdoğan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kaybetmelerine rağmen, Meclis’te çoğunluğun kendilerinden olduğunu hatırlatarak ‘AK Parti-MHP’li meclis üyeleri olarak çoğunluk bizde. Belediyeyi aslında birlikte yönetiyoruz, biz kaybetmedik buraları’ ifadesini kullandı. ‘Gençlere yaptıklarımızı, kazanımları iyi anlatmamız lazım. 2023 seçimleri dönüm noktası, kaybedersek tüm kazanımlar heba olur’ dedi.”

Subaşı: ‘Bürokrasi söz dinlemiyor, ne demek’ dedi

Söz konusu kulis haberi üzerine, T24’ün ulaştığı AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, projelerin seçim öncesinde tamamlanması gerektiği yolunda bir konuşma yaptığını söyledi. Subaşı, T24’ün konuya ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı’na ilimizdeki bitmeyen, aksayan, yavaş ilerleyen projeleri (Bandırma Limanı, Erdek Havaalanı) aktardım. Seçimlerin yaklaştığını, seçimler sonrasında projelerin tamamlanmasının bir anlam ifade etmeyeceğini aktardım. Konuşmamın 2-3 dakikasında kendisi salondaydı. Sonra dışarıya çıktı. Yereldeki bürokratlara yönelik eleştirilerimizle ilgili ‘Kafasında sandalye kırın’ gibi bir ifadeye şahitlik etmedim. Benim olmadığım bir ortamda söylenmişse onu bilemem. Kendisi eleştirilerimizi dinlediğinde bize ‘Bürokrasi söz dinlemiyor ne demek! Biz iktidar partisiyiz. Bakanlar var, bakan yardımcıları var. Sorun olduğunda onlara ulaşabilirsiniz. Yereldekilere söz geçiremiyorsanız bu sizin acziyetiniz’ dedi.”