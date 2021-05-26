Erdoğan Soylu'ya destek verdi, Akşener'e 'Rize'de ders verildiğini' söyledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurtdışında bulunan Sedat Peker'in YouTube'da yayımladığı videolarda dile getirdiği iddialarla ilgili olarak ilk kez konuştu. Erdoğan, Peker'in adını vermeden onun suçladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi, "İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" dedi. Erdoğan ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize'de "ders verildiğini" söyledi, "Daha neler olacak neler" dedi. Bu sözler, muhalefetin tepkisini çekti.

AKP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Peker'in iddialarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım'a destek verdi.

Erdoğan, "Suç örgütlerini 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka bir yöntemin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik" dedi.

'İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız'

Peker'in iddiaları ile ilgili olarak "Bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütleri ile mücadele eden İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin büyük ve güçlü Türkiye inşası olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve kullananların suretlerine bakmak yeterlidir.

"Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar şahsımız ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden yapılan herhangi bir saldırıya nasıl eyvallah demediysek bundan sonra da demeyeceğiz."

"Suç örgütü mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz, yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Suç örgütlerinin iddialarına gereken cevaplar muhatapları tarafından verilmiştir. Bununla kalınmamış, başsavcılıklar da gerekli tahkikatlarına başlamıştır"

Erdoğan konuşmasında ayrıca Türkiye'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla yoğun şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır ceza verilen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirten Erdoğan, "Sadece son 3,5 yılda 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alınmıştır. Bugün tutuklu ve hükümlü 283 bin kişinin 88 bini uyuşturucu ve bağlantılı suçlarla ilişkilidir" dedi.

Erdoğan'dan Akşener'e: 'Dua et ki, çok ileriye gitmeden ders verdiler'

Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ise "Bay Kemal, Bayan Meral, size buradan ekmek çıkmaz" sözleriyle eleştirdi.

Akşener bugün İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rize İkizdere'deki esnaf ziyareti sırasında yaşanan gerginliğe değinmiş, "Kimse heveslenmesin, bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim, hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez" demişti.

Erdoğan ise konuşmasında Akşener'i eleştirerek, "Gelin hanım Netanyahu'nun yanına koyuyor ardından da Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir" dedi ve ekledi:

"İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Daha neler olacak neler... Bunlar iyi günler."

Erdoğan, erken seçim çağrılarına da yanıt vererek seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Er meydanına gel, milletten korkulmaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın Akşener ile ilgili sözlerine tepki gösterdi, erken seçim çağrısını yineledi.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Peker'in iddiaları ve verilen yanıtlar neler?

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya siyasi kariyeri boyunca destek verdiğini öne sürmüştü.

Peker ayrıca Soylu'nun, hakkındaki soruşturmaların ilerlemesi halinde kendisine haber verme vaadinde bulunduğunu iddia etmişti.

Soylu'nun Nisan ayında kendisine Türkiye'ye dönebileceği sözünü verdiğini de öne süren Peker, İçişleri Bakanı için "Dönüş biletimdin" demiş ve koruma polisinin de Soylu tarafından verildiğini iddia etmişti.

Soylu ise 19 Mayıs'ta TRT Haber'de ve 24 Mayıs'ta HaberTürk kanalında, Peker'in iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirerek reddetmişti.

Soylu, iddialar sonrası Peker hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu.

Peker'in bir diğer iddiası da kokain ticareti rotasının Kolombiya'dan Venezuela'ya kaydığı, AKP Başkanvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da bu yeni güzergahı oluşturmak için iki kez Venezuela'ya gittiği yönündeydi.

Binali Yıldırım, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir" demişti.

Yıldırım, oğlunun Aralık 2020'de Venezuela'ya gittiğini ve ziyaretinin amacının da Covid-19 salgını nedeniyle bu ülkeye test kiti ve maske gibi malzemeler dağıtmak olduğunu söylemişti.

Erkam Yıldırım da iddiaları sonrası Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün partisinin grup toplantısında Soylu'ya destek vermiş ve İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını belirterek, "Türkiye, sosyal medya iftiraları ile ele geçirilemez. Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz" demişti.