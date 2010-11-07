-ERDOĞAN SOYKIRIMI ANMA TÖRENİNDE SREBRENİTSA (A.A) - 11.07.2010 - Srebrenitsa anma törenleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve törene katılan ülkelerin devlet başkanları ile temsilcilerinin anıt taşa çelenk koymasıyla başladı. Başbakan Erdoğan, Potoçari tören alanında bulunan anıt taşa, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Başbabakanlığı yazan çelengi koydu. Erdoğan'ın çelengi anıt taşa koyması sırasında eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu. Törenlere, Türkiye Cumhuriyeti'nden ilk defa başbakanlık düzeyinde katılım olurken, Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Haris Sladziç, Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, Hırvatistan Devlet Başkanı İvo Yosipoviç ve Karadağ Devlet Başkanı Filip Vuyanoviç ile bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve büyükelçileri ile NATO yetkilileri de katılıyor. Törende, Kuran'dan sure okundu ve Bosna Hersek Milli Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Enica Gençlik Korosu'nun ''Srebrenitsa Cehennemi Oratoryosunu'' seslendireceği törende Srebrenitsa şiiri okunacak. Daha sonra Erdoğan ve diğer konuşmacılar birer konuşma yapacaklar. Bu arada, tören alanında bulunan bir kadının Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı öperek, ''hoş geldiniz'' dediği görüldü.