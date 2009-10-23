Erdoğan: Şovmenler artarsa hoş olmaz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, DTP’nin serbes bırakılan PKK’lıları Meclis’e getirme girişimini değerlendirirken, “Milli birlik sürecini beraberlik sürecimizi baltalar. Eğer devamını istiyorsak, herkesin katkı sunması gerekir. Katkı olmazsa süreci sadece baltalar” dedi. Erdoğan, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan bir gazetecinin, “DTP’nin serbest bırakılan PKK’lıları Meclis’e getirme girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusunu, “Şova dönüştürülmemesi gerektiğini daha önce de söylemiştim. Bu gayretler içerisine girenler olursa, şovmenlerin sayısı artarsa hoş olmaz. Milli birlik sürecini beraberlik sürecimizi baltalar. Eğer devamını istiyorsak, herkesin katkı sunması gerekir. Katkı olmazsa süreci sadece baltalar. Bu bizi de üzer, halkımızı da üzer yani bir partinin bir grubun işlettiği süreç değildir bir devlet projesidir, muhatabı millettir . Burada herkesin olumsuz gelişmeye katkıda bulunmaya hakkı yoktur” yanıtını verdi.



Erdoğan, serbest bırakılan PKK’lıların “TCK’nın 221. Maddesi kapsamında mı bırakıldı?” diye soran bir gazeteciye, “Bu yargının sorunudur. Yargı bu konuda gerekli yasa maddelerini işletmiştir. Gelenleri suçsuz görmüştür. Serbest bırakmıştır” cevabını verdi.



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın bugünkü açıklamalarına yönelik soruları yanıtsız bırakırken, “Baykal’ı halka havale ediyorum. Sayın Baykal’ın bu konuda ki geçmişini herkes biliyor. Bu soruları Baykal’ın kendisine sorun” demekle yetindi.

