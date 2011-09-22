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Politika

Erdoğan: Sorun İsrail yönetimiyle NEW YORK (A.A)

22 Eylül 2011 01:21

-Erdoğan: Sorun İsrail yönetimiyle NEW YORK (A.A)- 21.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizim İsrail halkıyla bir sorunumuz yok. Sorun kendi içinde barışık olmayan İsrail yönetimiyledir'' dedi. Erdoğan, Türkevi'ne giriş yaparken İsrail'li bir gazeteci hamle yaparak soru sormak istedi. Başbakanlık korumaları çantasını aradıktan sonra gazeteci, ''İsrail halkı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. Erdoğan, soruya şu yanıtı verdi: ''Uluslar arası sularda yapılan vahşi bir katliamdan sonra, İsrail halkına değil, İsrail yönetimine söyleyecek sözüm var. Özür dileyecekler, tazminatı ödeyecekler, bunun yanında tabii Gazze’ye olan ambargoyu kaldıracaklar. Yoksa bizim İsrail halkıyla bir sorunumuz yok. Sorun kendi içinde barışık olmayan İsrail yönetimiyledir. Bunun dışında söyleyecek bir şeyimiz yok.''

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