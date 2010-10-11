-ERDOĞAN SORULARI YANITLADI ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın Suriye vatandaşı terör örgütü üyelerinin dönüşü konusunda geçmişte gösterdiği kararlılığını bundan sonraki süreçte de sürdüreceğine inandığını söyledi. Suriye'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'ndaki açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bazı HSYK üyelerinin yeni atamalara tepki olarak öğleden sonra istifa edeceğine ilişkin açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, ''Öncelikle HSYK ile ilgili konu bizimle ilgili bir konu değil'' dedi. HSYK üyeliğinin kendi yasal çerçevesi olduğunu anlatan Erdoğan, sürecin mevzuat çerçevesinde işleyeceğini ifade etti. Mevzuata göre görev süresi dolanların ayrılacağını belirten Erdoğan, yerlerine gelecek olan üyelerin de yeni Anayasa paketinde belirlendiğini ve bu üyelerin yeni düzenlemeye göre seçilip görevlerine başlayacağını kaydetti. Erdoğan, ''Açıklanmamış bir şey üzerinde konuşmam doğru değil. Ben sadece bir ilke tespitini sizlerle paylaşmış oluyorum. Atamalar noktasında, kimin nereye nasıl atandığı hususunda da polemiğe girmeme gerek yok. Bu konuda da muhattabımız değiller'' diye konuştu. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in kendisini dolaylı olarak dinlettiğinden haberi olup olmadığı ve bu konuda yasal girişimde bulunup bulunmayacağına ilişkin soru üzerine de Erdoğan, ''Bu süreç içinde bizler hassasiyetimizi hep koruduk, korumaya devam edeceğiz. Yasalar neyi gerektiriyorsa, bu çerçevede adımlarımızı atacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın'' diye konuştu. -DURSUN'UN ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ- Başbakan Erdoğan, Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine Hicabi Dursun'un seçilmesine CHP'nin 45 yaş sınırı şartı gerekçesiyle yapacağı itiraz hakkındaki düşüncesinin sorulması üzerine, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Konuyu araştırdığını ve Sayıştay'ın da buna ilişkin açıklama yaptığını ifade eden Erdoğan, Anayasa paketinde bunun gerekçesinin açık bir şekilde yer aldığını kaydetti. Erdoğan ''Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi kurumlarda üye olanların böyle bir yaş durumu söz konusu değil'' dedi. Bu yüksek yargı kurumlarının dışından seçilecek üyeler için 45 yaş sınırının söz konusu olduğuna işaret eden Erdoğan, ''Bu bilindiği halde, gerekçe de açık net olduğu halde ya bir spekülasyon meydana getirilmek isteniyor ki, o zatların da durumu malum, hep bu tür şeylerle uğraşıyorlar, meşgaleleri budur, burada da yine böyle bir şey söz konusu. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil ve Sayın Dursun, Anayasa Mahkemesi'nin Meclis'ten geçmek suretiyle Sayıştay'dan gelen üyesi olmuştur. Hayırlı olsun'' şeklinde konuştu.