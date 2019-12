Erdoğan: Sonuçlar beni tatmin etmedi

Erdoğan'ın Antalya üzüntüsü - VİDEO

Seçimi kaybettikleri yerlerde bunun nedenlerini araştıracaklarını ve gereken değerlendirmeleri yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, seçim sonuçlarından gereken mesajı alacaklarını kaydetti.Erdoğan, seçim sonuçlarını şöyle değerlendirdi:“Ortaya çıkacak sonuç ülkemiz ve yerel yönetimler için hayırlı olsun.Aslında bugün sevinçliyiz, millet iradesi ülkemizin demokratik olgunluğuna yakışan şekilde tecelli etti, ancak buna gölge düşürme gayretinde olanlar oldu. Bir saattir bazı TV kanallarını izliyorum, konuşan parti temsilcileri, ‘Yok elektrikler kesildi yok veri tabanları girilemiyor’ diye seçime gölge düşürmeye çalışıyorlar. Bunların sorumlusu, muhatabı belli. Üstelik tekrar veri girişi başlamıştır. Şimdiden bir şaibe yaratmayı etik açıdan doğru bulmuyorum.Seçimin rakamsal sonucu her ne olursa olsun, kazanan milletimizin asil iradesi olmuştur. Kazanan demokrasi olmuştur, Türk siyaseti olmuştur.AK Parti kurulduğundan itibaren milli iradeye, milletin tercihlerine saygılı olmuş, halkın gösterdiği istikamette yol almıştır. Her seçimi, halkın iradesini doğrudan yansıtan bir mesaj olarak gördük. Her seçimi siyasetimize yön veren, şekil veren halkın bir mesajı, bir millet iradesi olarak aldık. Halkın bu mesajından dersler çıkarmaya özen gösterdik.Bu seçimin sonucundan da tabii ki bizler gereken mesajı alacak, dersimize çalışmaya devam edeceğiz. Başarıdan da başarısızlıktan da ders çıkarmaya devam edeceğiz. Milletin verdiği mesajı tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.Bizim sevincimiz, başkasının üzüntüsü olamaz. Biz AK Parti olarak ne merkezi yönetimde ne yerel yönetimde hiçbir zaman bize oy verenlerle oy vermeyenler arasında ayrım yapmadık, yapmayacağız.Seçimi kazanan tüm belediye başkanlarına eşit mesafedeyiz.Şimdi milletin verdiği kararı hep birlikte değerlendirme zamanı.Ülkemiz için yapacak daha çok iş var. Biz kavim, bölge siyaseti yapmadık, bunu reddettik, belki bunun bir bedeli de oldu, ancak biz buna hazırdık.İl genel meclisi ve belediye başkanlığı oylarında AK Parti’nin açık ara önde olduğu görülüyor. İkinci ve üçüncü sırada gelen partilerin toplam oyundan daha fazla oy aldık.AK Parti bir önceki yerel seçimde aldığı sonucu aşmak için bir çaba ortaya koydu. Kendi kendisiyle yarıştı.Biz yine bu seçimin de birinci partisiyiz.AK Parti, toplumsal merkezdeki konumunu pekiştirmiştir, doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyiyle tüm Türkiye’yi kucaklayan bir parti olmuştur. AK Parti 81 ilde vardır, diğer partiler 81 ilin hepsinde yoktur. Biz tüm Türkiye’yi kucaklıyoruz, diğerleri belli yerlerde kalıyor.AK Parti milletten güvenoyu almıştır.Biz Atatürk’ün de ifade ettiği gibi millete efendilik yoktur, millete hizmet vardır.Türkiye, Atatürk’ün belirttiği muasır medeniyetin üstüne çıksın diye çalışacağız. Sonuna kadar özgürlük, sonuna kadar adalet için çalışacağız. Demokratik, sosyal, laik ve hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti için çalışacağız.Kimse sandıktan çıkan iradeyi kimse küçümsemesin. Sandıktan çıkan irade belirleyicidir, siyasetin yol haritasıdır. Türkiye eski kaos günlerine dönmeyecek.Seçim sürecinde maksadı aşan beyanlar, talihsizlikler geride kalmıştır. Tüm partiler için yeni dönem, yeni bir başlangıç olsun.29 Mart yerel seçimleri millete hayırlı olsun, sandıktan çıkan tüm başkanları, meclis üyelerini, muhtarları tebrik ediyorum.TV’lerde bazı şeyler yanıltılarak anlatılıyor. Sandık başı çalışmalar bitti, şimdi ilçe ve il seçim kurullarında çalışmalar var. Herkes ilçe ve il seçim kurullarındaki çalışmaları izlemeli, sahip çıkmalı, yanlışlıklar olmasın.Şu andaki tabloya göre 11 büyükşehirden birini kaybettik, 65 il belediyesinin de 36’sı şu an itibariyle AK Parti’nin gözüküyor. Milletin emaneti bizim emanetimizdir, hayırlı olsun.”Erdoğan, gazetecilerin sorularını da şöyle yanıtladı:28 Mart 2004 yerel seçim ve 22 Temmuz 2007 genel seçim sonuçlarına göre değerlendirme yapacağız demiştim. İl genel meclisinde 22 Temmuz’daki oranda oy alamadık.Nerede yanlışımız var, niçin bu noktaya düştük bunun değerlendirmesini yapacağız.İddiasız siyasetçi olmaz. Bu oranlar şu an itibariyle beni tatmin etmiş değil. Bunun için nerede eksiğimiz var, buna bakıp, ona göre gidereceğiz.Tüm partilerin tek hedefi var, o ad AK Parti. Biz yalnız siyasi partilere karşı değil, bazı medya gruplarına karşı da mücadele ettik.Küresel finans krizi de seçim sonuçların da etkili oldu.Kabine değişikliği seçimle bağlantılı olarak da, bağlantısız olarak da yapılabilir. Bu değişiklik arkadaşlarım tarafından anormal karşılanmamalı. Zaman zaman bu değişiklik yapıldı, yine yapılabilir.Biz yerel yönetim anlayışını kimlik siyasetiyle değerlendirmedik. Yerel yönetim hizmet siyasetiyle ilgilidir. Fakat hizmet siyaseti pek tutarlı olmadı, Doğu ve Güneydoğu'da kimlik siyaseti ağır bastı, bu tablo ortaya çıktı. Bunlara rağmen biz bunu masaya yatıracağız. Ne kadar kimlik, ne kadar hizmet siyaseti etkili oldu, bunu değerlendireceğiz. Bunları tekrar gözden geçireceğiz ve ona göre adımlar atacağız.Niğde ve Ardahan’ı almış olmamız bizi sevindirdi, Van ve Siirt’i kaybetmek bizi üzdü.Manisa ve Balıkesir’i de kaybetmemiz üzüntü verici. Oralarda çok hizmet verdik, kaybetmemizin nedenlerini araştıracağız.Hele Antalya’yı kaybetmemiz çok anormal. Orada hizmetlerimiz karşılık bulmadı.Muhalefetin Ankara ve İstanbul’da seçimlere bir gölge düşürme, tahrik etme gayreti var.Işıklar söndü deniyor, söner, normal. Muhatabına sor. Buralardan, başarısızlığa bir neden çıkarma gayreti var.Ankara ve İstanbul’da şu an öndeyiz.Soru: Şanlıurfa ve Sivas’ı nasıl değerlendiriyorsunuz, yarın siz nasıl bir manşet atardınız?Biz ikinci ve üçüncü partinin toplamından daha fazla yine oy aldık.Urfa’da şu anda seçimi kazanan kişiyi tekrar aday yapabilirdik, yapmadıysak takım oyununda bize uymadığı için yapmadık. Adana için de bu geçerli. İlkelerimiz önemli, belediye ve siyaset kolektif, takım oyunudur. Bu takımda yer alamayacak insanları biz aday yapmayız. Biz gerekirse ilkelerimiz uğruna seçimi kaybetmeyi göze alırız.