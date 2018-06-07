Erdoğan son projesini açıkladı: İnşallah 'millet kıraathaneleri' kuracağız!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son projesini açıkladı. Türkiye genelinde 'millet kıraathaneleri' kurulacağını söyleyen Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de seslenerek, "Bay Muharrem çalmayacaksın ha! İnce ince götürmeyeceksin. Bay İnce yanlış anlayabilir, iskambil oyunları oynanıyor sanabilir. Burası kitaplarla dayalı döşeli kütüphane, içinde de çayı, keki, kahvesi olacak" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden Erdoğan'ın Hatay mitinginde yaptığı açıklamaların öne çıkan bölümleri şöyle:

-Hatay'a bakınca hoşgörü ve dayanışmayla beraber vefayı görüyoruz. Hatay'dan öyle bir ses verelim ki, sınırın ötesinden duyulsun.

Ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi Hatay'da da eski stadyumu Millet Bahçesine çevireceğiz.

-Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum.

-Biz laf üretmiyoruz laf, icraat üretiyoruz icraat. Biz bir icraat kadrosuyuz.

-Bay Muharrem çalmayacaksın ha! İnce ince götürmeyeceksin. İnşallah millet kıraathaneleri kuracağız! Bay İnce yanlış anlayabilir, iskambil oyunları oynanıyor sanabilir. Burası kitaplarla dayalı döşeli kütüphane, içinde de çayı, keki, kahvesi olacak. Gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek; kitabını da kekini de çayını, kekini de alacak.

-(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki görüntülerinin izletilmesinin ardından) Hamdolsun Rabbime. Yarab bize bu imkanı lütfettin. Biz de halkımıza bu hizmetleri sunduk. Bay Kemal'in genel müdürlüğüne benzemiyor bu. Bay Kemal'e 24 Haziran'da gereken dersi vermeye hazır mıyız?

"Ferhat nasıl Şirin için dağları deldi, biz de halkımız için dağları deliyoruz"

-Toplam maliyeti 750 milyon lira olan Dörtyol-Hassa yolu çalışmaları devam ediyor. Hataylı kardeşlerimiz için Amanosları deliyoruz., tünel açıyoruz. Ferhat nasıl Şirin için dağları deldi, biz de halkımız için dağları deliyoruz.

Hatay havalimanına bir terminal binası kazandırdık. Hatay'ın su hasretini bitirdik, 4 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. 1974'te yapılan Tahtakörü Barajı'nı yükselterek su kapasitesini yükselttik.

-Bay Muharrem, 24 Haziran'da sen bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle? Bırakıp gidecek misin onu söyle? Bay Kemal yapmadı, sen de onun talebesisin, senin yapacağına da biz güvenmiyoruz.

Bay Muharrem'in, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye yönelik bir şey bulamazsınız.

-CHP'nin genel başkanlık yarışını kaybetmiş şahıs, hiç yüzü kızarmadan ülkeyi yönetmeye talip oluyor.

-Kaynak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satacakmış! Zavallıu bunlar!