-Erdoğan Somali'ye geldi MOGADİŞU (A.A)- 19.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Başbakan Erdoğan'ı Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından, Başbakan Erdoğan tören kıtasını selamladı. Somalili çocuklar, Erdoğan'a çiçek verirken, ellerinde Türk ve Somali bayrağı bulunan Somalililer Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundular. Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Nüket Hotar, AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Somali'ye geldi.