-Erdoğan: Somali'ye Büyükelçiliğimizi kuruyoruz MOGADİŞU (A.A)- 19.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Süratle inşallah Somali'de Büyükelçiliğimizi de kuruyoruz. Büyükelçiliğin kurulmasıyla birlikte burada çok daha yoğun bir şekilde bu koordinasyonun sağlanmasını gerçekleştireceğimize inanıyoruz'' dedi. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Kamptaki yavruların gıdasızlık ve susuzluktan ne hale geldiğini bizzat gördük. Hastaneye yetiştirmeleri için arkadaşlardan ricada bulunduk. O yavrulardan bir tanesi de yolda vefat etti. Somali'de annelerin babaların yürekleri yangın yeri. Bu yangını söndürmek aslında mümkün. Bizler, Türkiye olarak 'dünyadaki diğer ülkeler acaba ne der' bunu beklemiyoruz. Ayni ve nakdi olarak gerek buradaki kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalar, gerek bundan sonra yapılacak çalışmaların bir tespitinin taslağını çıkartmış bulunuyoruz. Yarın saat 14.00'de İstanbul Dolmabahçe'deki ofisimizde tüm ilgili kuruluşlarımızın yöneticileri ile bir araya gelmek suretiyle atılacak adımların bir yol haritasını çıkartacağız. Burada bir tespitimiz var onu özellikle vurgulamak istiyorum. Kaynakların israfına gitmeden, verimliliği esas almak suretiyle burada yatırımlara gitmenin faydasını görüyorum. Süratle koordinasyonumuzu sağlamamız lazım. Herhangi bir kurumsal milliyetçiliğe gitmeden, burada bu ortak, kolektif adımı atmamız gerekiyor. Süratle inşallah Somali'de büyükelçiliğimizi de kuruyoruz. Büyükelçiliğin kurulmasıyla birlikte burada çok daha yoğun bir şekilde bu koordinasyonun sağlanmasını gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanından yer konusunda da bunun sözünü aldık. Önce tahsis edilen mekanda büyükelçiliğimiz göreve başlayacak. Ardından da Türkiye'nin büyükelçiliğine yakışır büyükçe bir araziyi tahsis edecekler ve orada da büyükelçilik binamızı yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii görünen tablo şu; özellikle Somali'nin kendi iç barışını sağlamak için de üzerimizde bir sorumluluğun olduğuna inanıyoruz. Temenni ediyorum ki bu samimi niyetlerimiz sonuç verir.'' -Kuru dua yetmiyor- 400 yataklı kullanılmayan bir hastaneyi devralıp restorasyonunu gerçekleştireceklerini bildiren Başbakan Erdoğan, bu hastaneyi sabit bir hastane olarak, sahra hastanelerini de intikal merkezleri olarak değerlendireceklerini açıkladı. Somali'de ciddi bir şekilde su sorunu bulunduğunu kaydeden Erdoğan, ''Bol miktarda su kuyuları açmak suretiyle bu sıkıntıyı gidermenin gayreti içinde olacağız. Enerji noktasında burada jeneratörleri özellikle belli merkezlere yerleştirmek suretiyle, elektrik enerjisi noktasındaki sıkıntıyı da minimize etmek için bir gayretimiz olacak. Yolların halini gördünüz. Havaalanından çıktığımızda adeta safari yapar gibi bir durum söz konusu. Onun için havaalanı-şehir arasındaki yolu süratle yapacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, yol kenarlarında bulunan kesilmiş hayvanların kurumuş ya da kurumakta olan kemiklerine de dikkati çekerek, ''Sağlıklı bir yapı olsa bu kemiklerden istifade edilebilir, kullanılabilir. Sektör halindedir, o sektörün içinden gelmiş biri olarak bunu biliyorum'' diye konuştu. Sıkıştırılmış çöp taşınmasına yönelik olarak, çöp kamyonlarını süratle Somali'ye göndereceklerini belirten Başbakan Erdoğan, okul noktasında atılması gereken adımlar bulunduğunu kaydederek, TOKİ aracılığıyla bu inşaatların yapılacağını söyledi. Somali'de en önemli sıkıntının güvenlik olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, güvenliğin sağlanması ile birlikte Türkiye'nin Somali'deki hizmetlerini çok daha süratle vereceğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, ''İnanıyorum ki Somali kendi kaynaklarıyla çok daha farklı bir gücü devşirebilecek erdeme sahiptir. Bu konuda birikimlerimizi kendileriyle paylaşmaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettim. Umutlarınızı asla yitirmeyin, 'umutlarını asla yitirmesin Somali' diyorum. Kalbimiz, desteklerimiz sizinle beraberdir'' dedi. Açlık sorunu nedeniyle hayatını kaybeden Somalilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, ''Tabii kuru dua yetmiyor. Fiili duaya ihtiyaç gösteriyor. Onun için fiili duayı da hep birlikte yapma zamanıdır. İmkanlarımızla inşallah bu yardımı yapacağız'' diye konuştu. -Sorular Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, ''Somali'de Şebab mülteci kamplarını gezdik, orada da bazı sıkıntılar var. Türkiye'nin orada bir çalışması olacak mı? Sivil toplum örgütleri çalışıyor ama... Şebab'da 500-600 bin kişi var. Bir de Somali'nin Güneyinde bir güvenlik sorunu var Şebabla ilgili. Bununla ilgili Somali hükümetinin herhangi bir uzlaşısı söz konusu mu? Bu yardımların ulaştırılmasına yansıyor? Bununla ilgili önümüzdeki dönemde herhangi bir gelişme olacak mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Özellikle saydığım yatırımlar tabii daha sonraki kademede çadırkentlere yönelecek ve çadırkentlerde de artık biz toplu konut idaresi olarak, toplu konut yatırımlarına inşallah gireceğiz. Toplu konut yatırımlarıyla da çadırketlerden, oradaki kardeşlerimizi peyder pey kurtarmayı hedefliyoruz. Güneydeki konuya gelince az önce de söylediğim gibi Şebab ile ilgili şu anda hükümet arasındaki sıkıntıları girdirmeye, iç barışın teminine yönelik inşallah bir gayret içeresinde olacağız. Aruzumuz, gayretimiz bu barışı sağlamaktır çünkü Somali'deki tüm kardeşlerimizin birbirlerine düşman olması Somali'ye kazandırmaz, kaybettirir. Biz şimdi bu barışı eğer teminde, hele hele Ramazan ayında böyle bir süreci başlatmak suretiyle, bunu başarabilirsek bu konuda olumlu bir netice alabilirsek, inanıyorum ki tüm Somali'nin halkı yani 10 milyon kazanır ve tüm Somali kazanır ve böylece bu yılların dargınlığı, kırgınlığı ve tehtidler ortadan kalkmış olur. Bu adımları atıyoruz ve sayın Cumhurbaşkanı sürece olumlu bakıyor. Temmeni ediyorum ki inşallah Şebab ta bu sürece olumlu bakacaktır.'' -Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmet Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmet, Başbakan Erdoğan'a teşekkür ederek, ''Bu ziyaret, Türk halkı ile bizi bir araya getiren İslam kardeşliğini hatırlatmaktadır. Cesaretiniz için teşekkür ediyorum'' dedi. Türkiye'nin kendilerine yardım elini uzattığını belirten Ahmet, Erdoğan ile yaptığı görüşmede insani yardım konusu ile Somali'nin altyapısının yeniden rehabilite edilmesi gibi konuları görüştüklerini söyledi. Şeyh Şerif Ahmet, bir soru üzerine Başbakan Erdoğan ile birlikte kampları gezdiklerini, mağdur olan insanları gördüklerini belirterek, bu insanlara nasıl yardımcı olunabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Ahmet, Somali'de Türk Büyükelçiliği'nin açılmasının söz konusu olduğunu ifade ederek, bunun bütün çalışmaları kolaylaştıracağını söyledi. Şeyh Şerif Ahmet, ''Bu Somali halkı için büyük bir fırsattır ve bu fırsattan faydalanılması lazım'' dedi. Bu arada görüşmeler sürerken Türk heyetini, yerel giysili kadınlardan oluşan bir koro şarkılar söyleyerek ağırladı. Öte yandan Başbakan Erdoğan'ın geçtiği güzergahlarda Somali askerlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.