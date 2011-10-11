-Erdoğan, ''Somali'nin Gözyaşları''nı yazdı ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin önde gelen yayın organlarından Foreign Policy'de yayınlanan makalede Somali'de yaşanan dramı kaleme aldı. Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ''Somali'nin Gözyaşları'' başlığını taşıyan yazıda Erdoğan, Somali'nin, son 60 yılın en büyük kuraklık ve açlık sıkıntısını yaşadığına dikkati çekti. Somali’nin karşı karşıya kaldığı bu tablonun, uygarlığın, çağdaş değerlerin, insani hasletlerin sınanmasına ve bütün bu değerler üzerinde yeniden düşünmeye vesile olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, yaşanan bu dramın, halkların karşılaştığı felaketlerle mücadelede küresel düzeyde işbirliği sağlanması, sorumluluk üstlenilmesi ve dayanışma sergilenmesinin temel bir insanlık görevi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine işaret etti. Somali'de ortaya çıkan tabloyu, sadece ağır bir felaketin meydana getirdiği mutat bir durum biçiminde yorumlamanın gerçekçi bir yaklaşım olamayacağına dikkati çeken Başbakan Erdoğan, yazısında şunları kaydetti: ''Yaşanan bu dramın ardında, meydana gelen doğal felaket kadar, Somali’nin kendi kaderine terk edilmişliğinin de etkisi olduğunu göz ardı edemeyiz. Açlık, salgın hastalıklar, 20 yıldır hüküm süren siyasi ve sosyal istikrarsızlık, kuralsızlık ve kaos... Nitekim Somali'de tüm bunların etkisiyle sorunlar adeta bir çığ gibi büyümüş durumdadır; her gün onlarca çocuk hayata veda ediyor, yetişkinler ölümle burun buruna yaşıyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi halkın başına gelirse gelsin, bu tür bir dram karşısında, sağduyu ve vicdan sahibi hiç kimse duyarsız kalamaz. Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri olarak bizlerin acil ve etkili müdahalesi, Somali'deki sorunların en azından bir nebze giderilmesine ve oradaki halkın yaşadığı felaketin bir parça hafiflemesine yardımcı olacaktır. Kalıcı barış ve istikrarın oluşturulması ise ancak, uzun süreli, geniş kapsamlı ve koordinasyon içinde bir çalışma ile gerçekleşebilecektir.'' -Türkiye'nin yaptıkları, yapacakları- Yazısında, Türkiye'nin, Mogadişu'daki hayatın normale dönmesini teminen insani açıdan temel alanlarda bazı büyük onarım operasyonlarını başlatma kararı aldığını da ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu amaçla, özellikle sağlık, eğitim ve ulaşım konularında yardım hizmetleri götürmeye hazırlanıyoruz. 400 yataklı bir hastaneyi onararak hizmete açmak, çöp kamyonları temin etmek, sokaklarda biriken ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çöplerin yakılacağı bir tesis inşa etmek, Mogadişu havaalanı ile şehir merkezi arasındaki yolu asfaltlamak, parlamento ve hükümet binalarını onarmak, balıkçılığı geliştirmek, su kuyuları açmak ve organize tarım-hayvancılık bölgeleri kurmak taahhüt ettiğimiz hizmetlerin sadece bazılarıdır. Mogadişu’da kısa zaman içinde açılacak Büyükelçiliğimiz tüm bu çalışmaları koordine edecektir. Bu doğrultuda, insani yardım alanında tecrübeli ve bölgeyi yakından tanıyan bir ismi Mogadişu'ya Büyükelçi atadık.'' -Güvenlik Konusu- Somali Geçici Federal hükümeti (TFG) ve diğer Somali kurumlarıyla, ülkede barış ve istikrarın tekrar tesisi çabalarına destek vererek, enkaz halindeki bu talihsiz ülkenin kalkınma sürecini başlatmak üzere hepsiyle el ele çalışacaklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, bu amaç doğrultusunda, tüm Somali makamlarından, birlik, bütünlük ve tam bir uyum içinde olağanüstü bir gayret göstermelerini beklediklerini belirtti.