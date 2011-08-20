-Erdoğan: Somali'nin bütününü kucaklamak durumundayız İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin bütününü kucaklamak, bütününe hizmet götürmek durumunda olduklarını belirterek, ''Türkiye olarak zaten bize yakışan da budur. Herhangi bir ayrıma fırsat vermeden bütününe bu yardımları ulaştıracağız'' dedi. Erdoğan'ın, Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde, Somali'ye yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı değerlendirme toplantısı sona erdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Herhangi bir ayrıma fırsat vermeden inşallah bütününe bu yardımları ulaştıracağız. Altyapı, üstyapı noktasında, gıda, ilaç, giyim noktasında, oradaki halkın kendi kendine yetebilme noktasına gelebilmesi için, eğitim noktasında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. Hükümet olarak tüm yardımların eksiksiz ve süratli bir şekilde Somali halkına ulaşması için gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Birçok ülke güvenlik gerekçeleriyle Somali'ye gitmek ve orada yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte tereddüt gösterirken, bizler Türkiye olarak aktif bir şekilde Somali'nin yanında olduk. Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye'nin gerek hükümeti, gerek yardım kuruluşlarıyla seferber olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. İstiyoruz ki, dünya kamuoyunun dikkati ve ilgisi de Somali'de yaşanan insanlık dramının üzerinde olsun. Eylül ayındaki BM Genel Kurulunda da konuşmamın gündemini tamamıyla bu oluşturacak.'' Somali'ye yaptıkları ziyarette, son 60 yılın en büyük kuraklığı ve kıtlığının yol açtığı açlık felaketinin korkunç boyutlarını yerinde gördüklerini ifade eden Erdoğan, ''Somali'nin insanlığın merhametine, dünyanın şefkat eline ihtiyacı var. Somali'nin acilen büyük çaplı insani yardıma olan ihtiyacı içerisinde inanıyorum ki Türkiye'nin konumu ve yeri çok çok farklı olacaktır'' dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye olarak Somali için imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, ilgili kurumlar, yetkililer, gönüllülerin şu anda Somali halkının yanında olduğunu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Kızılay, TİKA'nın tüm yetkilileriyle ve sivil toplum örgütlerinin tüm gönüllü seferberliğiyle bizzat yardım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini anlattı. -''150 ton gıda gönderildi''- Bugüne kadar Bakanlar Kurulu kararıyla görevlendirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından uçaklarla Somali'ye 150 ton gıda, yaklaşık 2 milyon lira değerinde sağlık ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketleri gönderildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ayrıca, gemiyle 5 bin ton yardım malzemesi gönderildi. Ama bunun yanında tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, gerek kargo uçakları, gerek gemi yoluyla gönderdikleri, göndermiş oldukları ve gönderecekleri yardımlar var. İnanıyorum ki şu mübarek ramazan ayı içerisinde merhamet rüzgarları, bundan sonra da aynı yoğunlukta esmeye devam edecek, Somali'ye yardımlar aralıksız sürecektir. Ne mutlu ki Türkiye, özellikle son 9 yıldan bu yana ortaya koyduğu yapıcı misyonla dünyadaki tüm mazlum halklar için bir umut ülkesi haline gelmiştir. Ziyaretimiz esnasında, Türkiye'nin Somali ve Somali halkı için de umut ülkesi haline geldiğini gördük. Somali halkının bu büyük insanlık dramını bir an önce atlatabilmesi için yardımların istikrarlı bir şekilde sürmesi gerekiyor.'' Başbakan Erdoğan, Somali'nin içinde yaşadığı güvenlik sorunu ile iç barışın temini noktasındaki sıkıntıların, birinci derecede önem arz ettiğini belirterek, ''Bunun için de Dışişleri Bakanlığını devreye sormak suretiyle bu konuda yoğunlaşıyoruz, yoğunlaşacağız. İnşallah bu barışın temini noktasındaki samimi gayretlerimizin neticesini alacağımızı umuyoruz. Bu güven ortamını tesis etmedikçe buradaki sıkıntılar, üzülerek söylüyorum bundan sonra da devam edecektir'' diye konuştu. -''Somali'de büyükelçilik açmayı kararlaştırdık''- Başbakan Erdoğan, gerek yardımların koordinasyonu daha iyi sağlamak, gerekse oradaki dramın yakinen takipçisi olabilmek için Somali'de bir büyükelçilik açmayı da kararlaştırdıklarını, bunun da son derece önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Bugün yaptığımız değerlendirme toplantısında, ülkede altyapının iyileştirilmesine katkı çerçevesinde, havaalanını şehre bağlayan yolun yapımından başkentte tam teşekküllü kalıcı bir hastane yapmaya kadar, bazı adımların somutlaştırılmasını karara bağladık'' dedi. Gerek Türkiye, gerekse Mogadişu'da lojistik merkezleri kurularak, kaynak israfına varmadan, bunların oradaki yardımların götürüleceği merkezlere ulaştırılmasını, verimlilik esasına dayalı bir şekilde sürdürmeyi karara bağladıklarını belirten Erdoğan, bu çerçevede, çöplerin toplanması, kemik yığınlarının imhası başta olmak üzere, Somali'deki yaşam kalitesini iyileştirecek adımların da atılması gerektiği hususunda mutabakata vardıklarını kaydetti. -Medyaya teşekkür- Günlerdir televizyon kanallarında açılan yardım kampanyalarıyla bu atılan adımlardan dolayı görsel ve yazılı medyaya teşekkür eden Erdoğan, ''Bu insanlık dramına duyarsız kalmadığınız, bu konuyu gündemde tuttuğunuz ve düzenlenen yardım kampanyalarına destek olduğunuz için teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, TOBB, THY Yönetim Kurulu, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜMSİAD, TİM, TİKA, TUSKON, ASKON, Yeryüzü Doktorları Derneği, İHH, Kimse Yok Mu Derneği, Deniz Feneri Derneği, Hüdai Vakfı, Cansuyu Derneği ve Yardımeli Derneğine de teşekkürlerini sundu.