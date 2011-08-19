-Erdoğan Somali'de Kızılay kampını ziyaret etti CEZİRE (A.A)- 19.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cezire bölgesinde Kızılay tarafından oluşturulan kampı ziyaret etti. Başbakan Erdoğan'a kampı ziyaretinde; Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Nüket Hotar, AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de eşlik etti. Erdoğan, Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı'dan, 250 kişilik kamp hakkında bilgi aldı. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Somalilerle sohbet eden Başbakan Erdoğan, gıda kolilerini ihtiyaç sahibi Somalilere dağıttı. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kampta kalan Somalilerle sohbet ederken, kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi. Bebeğini dün kaybeden Somalili bir kadına baş sağlığı dileyen Başbakan Erdoğan, bu bölgeye en kısa zamanda sahra hastanesinin kurulacağını bildirdi. Erdoğan, kampta kalan mültecilerin yıkanmaları için su imkanı sağlanması talimatı da verdi. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da gazetecilerin sorusu üzerine, bu ziyaretin insanlığın dikkatini bölgeye çekmesi açısından bir fırsat olmasını diledi. Albayrak, Kızılay'ın çadır kentinin gayet iyi durumda olduğunu da söyledi.