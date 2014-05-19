Erdoğan Soma için talimatı verdi

Soma'da yaşanan tarihin en acı maden faciasının ardından, Türk madenciliği baştan aşağıya yenileniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta açıklaması beklenen 7 maddelik eylem planı, Türk madenciliğinde köklü değişiklikler getirecek.

Sabah'tan Mehmet Ali Berber'in haberine göre; madenlere yönelik çalışma mevzuatını baştan aşağıya değiştirecek düzenleme için ilk olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation-ILO) sözleşmesi imzalanacak. ILO'ya uyulana kadar tüm çalışmalar askıya alınacak. Teftiş raporları raftan inecek, teftişe de 'teftiş' gelecek. Diğer taraftan ailelere tazminat paketi için yeni düzenlemeler gündeme gelecek. 'Eylem Planı' kapsamında yaraların sarılması için ailelere geniş tazminat paketi hazırlanacak, yargı sürecinde hukuki destek verilecek. İşte Başbakan Erdoğan'ın bu hafta içinde açıklayacağı paketin detayları:

Madencilikte OHAL

Tüm madenlerde olağanüstü hal ilan edilecek. Kömür madenleri ile yer altı işletmeciliği yapılan ocaklarla ilgili daha önceden yapılan inceleme ve teftiş raporları, raflardan indirilecek, yeniden ele alınacak. Kurulacak yeni komisyonlar ve değiştirilecek yeni mevzuat ışığında denetimler bir kez daha yapılacak.

İş mevzuatı yenilecek

Madencilikle ilgili tüm iş mevzuatı silbaştan yenilenecek. Madencilerin çalışma şartları en gelişmiş ülkeler seviyesine çekilecek.

ILO sözleşmesi imzalanacak

Bu çerçevede tüm madenlere Yaşam Odası ve can güvenliğini maksimum seviyeye çıkartacak olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 176 numaralı "Madenlerde Güvenlik ve sağlık Sözleşmesi" imzalanacak. Bu çerçevede, işletmelerin sorumlulukları artacak, madencilerin çalışma şartları ve koşulları en ileri seviyeye yükseltilmiş olacak.

Uyana kadar çalışma yok

Tüm madenlerde, "ILO 176" sözleşmesine uyum sağlanana kadar çalışmalar askıya alınacak.

Bakanlıklara denetim

Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere maden teftişleri yapan tüm kamu birimleri ayrıca denetlenecek.

Şeffaf soruşturma süreci

Kamuoyu vicdanını rahatlatacak ve adaleti sağlayacak yargılama süreci için teminat verilecek. Şeffaf bir yargılama sağlanmasının yanında, tüm kamu personelinin de ihmal ve kusurlarının incelenmesi için gerekli izinler verilecek. Ailelere yargı süreçlerinde destek verilecek.

Tazminat paketi

Ailelere vazife malullüğünün yanı sıra, yüksek tazminatlar ödenecek. Çocukların tüm eğitimleri devlet garantisinde burslu olarak sağlanacak.

Şehit sayılacaklar

Düzenlemeler kapsamında Başbakan Erdoğan da Soma kurbanlarının 'sivil şehit' sayılması için talimat verdi.

‘ILO 176’ ne getirecek?

ILO Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla madenlere çalışma standartları getirilmiş olacak. O standartlar çerçevesinde yapılacak teknik, yasal düzenlemeler kapsamında yer altındaki tüm kişilerin isim ve konumları bilinmesi için sistem kurulacak. Yine elektrik, iletişim, çalışma koşullarına da standart getirilecek. Madenden yüzeye ayrı ayrı iki çıkış sağlanacak. Çalışma ortamının izlenme, değerlendirilme ve düzenli teftişi sağlanacak. Tüm yer altı çalışma mekânlarının yeterli havalandırması sağlanacak. Olası arıza, afet gibi durumlar için işletme bünyesinde gerekli tedbir ve önlemler alınacak.