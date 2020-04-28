Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sokağa çıkma yasağının vatandaşlarımız için ne demek olduğunu görüyoruz, bir müddet daha dişimizi sıkacağız" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Erdoğan, "Hastalıktan yakamızı kurtarmak için tedbirleri uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. 65 yaş üst ve 20 yaş altının haftalardır evden çıkamadığını unutmuyoruz. Kimi zaman 4 güne kadar varan yasakların insanımızın için ne demek olduğunu görüyoruz. Hayatı bnu derece sınırlandırmanın ülkemize maliyetinin farkındayız. Ancak bu süreçte fedakârlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak daha büyük bedeller ödeyeceğimizi biliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Yaklaşık 1.5 ayı bulan bu dönemde metanetle davranan 83 milyon vatandaşımızın her birine şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Salgın döneminde sağlık hizmetlerini en üst düzeyde tutmanın yanı sıra, her kesimden vatandaşımızın bu süreci atlatmasını sağlamaya çalıştık. İki ayrı grup halinde 4.4 milyon haneye 1000'er lira nakit desteği sağladık. Esnaftan, sanayiciye kadar reel kesimin tüm taraflarını rahatlatacak çok sayıda destek paketini uygulamaya koyduk. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar lirayı buluyor. Eskiden Türkiye bu tür büyük kaynaklar, batan bankalar ve sebepsiz krizlerin bedelini ödemek için kullanırdı. Bu milletin ve ülkenin refahı, huzuru ve istikbali için harcanan her kuruş doğru yere gitmiş demektir. Salgın tedbirlerini kaldırdıkça inşallah üretim çarkları tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizin son 18 yılında yapılan ve cumhuriyet döneminin tamamını kapsayan başarılarının mimarı olan AK Parti olarak bu süreci de başarıyla atlatacağız.