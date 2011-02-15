Erdoğan: Slogancı değiliz

T24

'Slogancı değiliz'



97 kamyon kitap



Ordulular şöleni



Gül: Kabaklı gerçek bir aydındı



Birlikte kestiler



Erdoğan kıraathanede, vakıf yöneticileri, kızı Sümeyye ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’la, Ahmet Kabaklı’nın yeğeni Esat Kabaklı’nın seslendirdiği “Kırmızı Gül Goncası” ve “Er Meydanı” türkülerini dinledi. Kabaklı’dan “Sarı Gelin” türküsünü de isteyen Erdoğan ona eşlik etti.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Başbakan Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Türk Edebiyatı Vakfı’nın Sultanahmet’te bulunan binasını ve Edebiyat Kıraathanesi’nin açılışını yaptı. Vakfın kurucusu Ahmet Kabaklı’nın “Türk Edebiyatı Ansiklopedisi”nin imam hatip yıllarında, “yastık altı” kitabı olduğunu belirten Erdoğan, “Tarihte ve kültürde devamlılık fikri üzerine kurduğu milliyetçilik anlayışı adeta bir neslin meşalesi olmuştur” dedi. Erdoğan açılışta şunları söyledi:“Milliyetçiliğe, haşa, kafatası milliyetçiliğine, slogan milliyetçiliğine asla prim vermemiş, muhteşem bir tarihi, muhteşem bir geleceğe tahvil etmenin mücadelesi içinde olmuştur. Tarihi, içindeymiş gibi özümseyen, özünü tarihle tahkim eden, bunun yanında, Temellerin Duruşması adlı eserindeki gibi, tarihi kuru kuruya bir hamaset olarak görmeyip, belgeye, bilgiye dayandıran bir hassasiyet içindeydi. Bu düşünce ve bu ruh, bugün de hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz en önemli perspektifi tarif ediyor. O, eserlerinde, Alperenler’in, kaleler fethetmek, topraklar zapt etmekten ziyade, gönülleri fethettiğini anlattı. Genç nesillere, öğrencilerine, bizim kadim medeniyetimizde, özellikle kalemin kılıçtan üstün olduğunu, hatta kalemin kılıcı kestiğini izah etme gayreti içinde oldu. Hükümet olarak, Ahmet Kabaklı Hocamızın mirasına, ideallerine denk düşecek şekilde, 5 kıtada bizler de gönülleri fethetmenin mücadelesi içindeyiz. 5 kıtada ecdat yadigarı eserlerimizi bulup onarıp, dünya kültür mirasına armağan ediyoruz. Türkiye içinde vakıf eserlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Soydaşlarımızla, akraba topluluklarla daha yoğun iletişim kuruyoruz. Türkiye’nin yardım elini, Türkiye’nin barış çağrılarını, Türkçe’nin güzelliğini 5 kıtaya ulaştırmak için gece gündüz mesai sarf ediyoruz. Türkiye artık alan el olmaktan çıktı, veren el durumuna ulaştı. Biz, milliyetçiliği, millete, ülkeye hizmet olarak görüyor, böyle değerlendiriyoruz. Slogandan beslenen değil böyle çınarların gölgesinde yoğrulmuş, kendi öz kültürümüz ve medeniyetimizden beslenen bir milliyetçilik anlayışını benimsiyoruz. ”Açılış konuşmasını yapan Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve Ahmet Kabaklı’nın diğer yeğeni Servet Kabaklı, “Burada biz vefayı görüyoruz. Bu millete adanmış bir ömre 10 yıl sonra devleti ile milleti ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, bakanı, yazarı çizeri ile bu gün burada vefa gösteriyor” dedi. 12 Eylül darbesi döneminde yaşadıkları zor dönemi de anlatan Kabaklı, “12 Eylül cuntası buradan 97 kamyon kitap çıkarmıştı. Kuran-ı Kerim’le, Kapital beraber hapsedilmişti. Hepsini toparladık tanzim ettik ve taşıdık. 37 kamyon da çöp çıkardık” dedi.Erdoğan, dün ayrıca Ordu Dernekler Platformunca Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen 3. Ordulular Sevgi Şöleni’ne katıldı. Burada da konuşan Erdoğan, Tunus’ta, Mısır’da olaylar olduğunda bütün dünya susarken, önerileri ve tavsiyelerini samimiyetle dile getirdiklerini ifade etti, “Büyük bir ülkeye, büyük bir millete yaraşan neyse, biz onu yaptık, onu yapmaya devam edeceğiz. Mısır’da kaybeden statüko, kazanan değişimdir” dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Edebiyatı Vakfı’nın kurucusu Ahmet Kabaklı’nın vefatının 10. yıldönümü nedeniyle Vakıf Başkanı Servet Kabaklı’ya bir anma mesajı gönderdi. Gül’ün mesajında şu ifadelere yer verildi: “2001 yılında ebediyete intikal eden Ahmet Kabaklı, ömrünü milletimize vakfetmiş, ülkemize, dilimize ve insanımıza yürekten bağlı gerçek bir aydın, herkesin sevgisini ve takdirini kazanmış bir gönül, fikir ve kültür adamıydı. ”Başbakan Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Türk Edebiyatı Vakfı’nın Sultanahmet’te bulunan binasının ve Edebiyat Kıraathanesi’nin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Azerbaycan’ın milli şair ve yazarı Sabir Rüstemhanlı’yla birlikte kesti. Açılışa İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da katıldı.