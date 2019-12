-ERDOĞAN: SKANDAL KASET OLMASAYDI NEREDEYDİN İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''SSK'nın genel müdürüyken batırdın SSK'yı. SSK'yı başarıyla götüremeyen bir adam şimdi çıkmışsın, (Türkiye'yi yöneteceğim). Sen bir skandal kaset olmasaydı, şu anda neredeydin? Malum skandal kaset çıktı ortaya, bu kasetle beraber işte malum, biri gitti, biri geldi'' dedi. Erdoğan, 2011 milletvekili seçimleri kapsamında Şile'de düzenlenen mitingde, AK Parti iktidarından önce okullarda sınıfların 60-80 kişilik olduğunu, bu sayının Anadolu'da 100'ü aştığını, önlerine koydukları hedefler doğrultusunda sınıflardaki öğrenci sayısını 30'a indirdiklerini belirterek, bugün bazı okullarda 17-20 kişilik sınıfların bulunduğunu dile getirdi. Eğitimin daha iyi olması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'de en büyük bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığına ayırdıklarını, çoğu kadroyu Milli Eğitim Bakanlığına verdiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, ''Çıkıyor zaman zaman anamuhalefetin başkanı ile yavru muhalefetin başkanları, (Efendim milli eğitime daha çok kadro verin.) Ne kadar ihtiyaç var? 150 bin öğretmene ihtiyaç var. (150 binini de birden alın) Bakkal dükkanı mı yönetiyoruz ya, Türkiye'yi yönetiyoruz. Her şeyin bir zamanı var ve biz en çok kadroyu oraya veriyoruz, peyder pey alacağız. Ama onu birden aldığın zaman bunu neyle ödeyeceksin. Biz Türkiye'de sadece öğretmen almıyoruz ki, her bakanlığımıza ihtiyacı olanı alıyoruz'' dedi. Bu dönem 40 bin öğretmenin göreve başlayacağını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bunları eğer ekonomiyle at başı götürmezseniz bir yeri yapayım derken, öbür tarafı yıkarsınız. Biz sevk-i idare denilen ekonomide bir anlayış var, bunu gerçekleştiriyoruz. Böyle kuru sıkı atmakla bu işler olmaz. Bir ülkeyi idare ediyorsunuz ve bu ülkeyi idare ederken herkes bu idaredeki başarınızı görecek. Burada tahrikle, hamasetle (ben şu işi yapıyorum) demekle bu iş olmaz. Bunu layık olduğu şekliyle yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.'' -ÖĞRENCİLERE ELEKTRONİK KİTAP- Gelir durumu düşük olan ailelerin ilköğretim çağındaki erkek çocuklarına 35 lira, kız çocuklarına 40 lira verdiklerini, daha önce 45 lira burs alan üniversite öğrencilerinin şimdi 240 lira burs aldıklarını anlatan Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilere de 150 lira beslenme yardımı verdiklerini söyledi. Her eğitim yılının başında öğrencilere kitaplarını dağıttıklarını ifade eden Erdoğan, ''Bu CHP dedi ki, (Zenginlere niye veriyorsunuz) Biz dedik ki öğrencinin fakiri-zengini olmaz. Hepsine vereceğiz. Çünkü biz büyük düşünen Türkiye'yi konuşuyoruz'' dedi. Bu işi daha da ileri götürerek ortaöğretim kurumlarında da öğrencilere kitaplarını dağıttıklarını kaydeden Erdoğan, ''Fatih Projesi'yle birlikte bütün dersliklerde akıllı tahta var. Fakat o dersliklerimize akılı tahtaları koymakla yetinmeyeceğiz, bir adım daha atıyoruz elektronik kitap vereceğiz. Yani Ipad gibi bütün öğrencilerimize ücretsiz olarak bunu vereceğiz. Hedef 4 yıl. Bütün yavrularımız ellerinde elektronik kitaplarıyla derslerini takip edecekler. Bununla ilgili bütün hazırlıklarımız tamam, ihale aşamasındayız. İhaleyi yaptıktan sonra önümüzdeki eğitim-öğretim yılı içinde okullarımıza bunu yerleştirmeye çalışacağız'' diye konuştu. Erdoğan, TÜrkiye'nin 81 vilayetinin tamamına üniversite inşa ettiklerini üniversite sayısının 190'nın üzerine çıktığını belirtti. -''81 VİLAYETİ DOLAŞACAĞIZ''- 12 Haziran seçimlerine kadar 81 vilayeti dolaşacaklarını anlatan Erdoğan, milletvekillerinin de ilçelerin tamamını dolaşacağını, AK Parti'nin 8,5 yıl boyunca neler yaptığını anlatacaklarını kaydetti. ''Peki anamuhalefeet ve diğerleri ne anlatacak? Söyleyeyim, (AK Parti ne veriyorsa biz 5 mislini vereceğiz) Geçmişte de böyle değil miydi? Şimdi de aynısını yapıyorlar. Çünkü başka diyecek bir şeyleri yok'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunlar aile sigortasından bahsediyor. Sen aile sigortasından anlamıyorsun, biz bunları yapıyoruz. Bizim bu verdiğimiz kitaplar nedir? Eskiden böyle bir şey var mıydı? Sen 600 lira vereceğim diyorsun, biz bu kitapları vermeseydik Fatma hanım neyle alacaktı bu kitapları? Biz fakir fukaraya erzak, kömür dağıtıyoruz, siz ne diyordunuz? (sadaka). Devlet sadaka verir mi? Devlet görevini yapıyor. Biz demokratik, laik, sosyal hukuk devletiyiz. Sosyal devlette devletin görevidir. Ben fakir, fukarayı bulmakla görevliyim. Kaymakamımla, belediye başkanımla, valimle arayıp bulacağım. Onun ihtiyacını gidereceğiz. Biz nakdi yardım da ayni yardım da yapıyoruz.'' -''SKANDAL KASET OLMASAYDI ŞU ANDA NEREDEYDİN?''- Başbakan Erdoğan, ''SSK'nın genel müdürüyken batırdın SSK'yı, sen göreve gelene kadar SSK zararda değildi, açık vermiyordu, seninle birlikte açık vermeye başladı, battı. Sen böyle bir batık SSK'nın genel müdürüsün. SSK'yı başarıyla götüremeyen bir adam şimdi çıkmışsın, (Türkiye'yi yöneteceğim.) Sen bir skandal kaset olmasaydı, şu anda neredeydin? Malum skandal kaset çıktı ortaya, bu kasetle beraber işte malum, biri gitti biri geldi. Benim milletimin bunlara bu ülkede bu emaneti vermesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Fakat yine de hep beraber bunları anlatalım, milletim bunları bilsin'' diye konuştu. Sandıkları AK Parti ile patlatmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Birileri bozkurtlarıyla yürüyormuş. Biz yaradılmışların en şereflisi olan halkımızla, insanımızla yürüyoruz. Varsın Sayın Bahçeli bozkurtlarıyla kovalamaca oynasın, bizim öyle bir derdimiz yok. Biz demokratik parlamenter sistem içinde gösteri mi yapacağız, yasal yaparız, yürüyüş mü yapacağız yasal yaparız, bizim öyle kovalamaca diye bir derdimiz yok, biz gönülleri almaya geldik.'' -GEÇMİŞİNİ İNKAR EDİYOR Kendisinin de bir zamanlar sigortalı olduğunu, sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiğini anlatan Erdoğan, artık devletin hastanelerinin çoğaldığını, SSK'nın, özel sektörün, vakıfların hastanelerini koordine ettiklerini ifade etti. Bununla da yetinmeyerek aile hekimliğini kurduklarını belirten Erdoğan, kısa bir süre sonra evde sağlık hizmetlerinin de başlayacağını söyledi. 18 helikopter ambulansının halkın hizmetinde olduğunu, acil durumlarda bu ambulansların devreye girdiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanında büyük aşamalar kat ettiğini vurguladı. Hastaların ilacını artık istediği eczaneden alabildiğini anlatan Erdoğan, ''Biz bunu yaptık ey Kılıçdaroğlu, senin döneminde ilaç bulamıyorduk. Şimdi çıktın 'ben ilacım' diyorsun. Ne ilacı? SSK'nın Genel Müdürüydün ilaç bulamıyorduk. Şimdi tutturmuş 'ben eski CHP değilim' diyor, aslını da geçmişini de inkar ediyor'' dedi. Kartal ve Çağlayan'da dünyanın en büyük adalet saraylarını inşa ettiklerini belirten Erdoğan, fiziki imkanların en iyi şekilde hazırlanmasını istediklerini ifade etti. Erdoğan, ''2-3-5-10 sene beklenen süreç olmayacak çünkü geciken adalet, adalet değildir. Bunu çözmemiz lazım, onun için fiziki mekanlar şarttır. Onun için 'yargıya daha fazla eleman almamız lazım' dedik. Bundan sonraki süreç daha farklı bir süreç olacak'' dedi. -ULAŞIM YATIRIMLARI Erdoğan, cumhuriyet tarihinde 79 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, göreve geldiklerinde 13 bin 600 kilometre yol yaptıklarını söyledi. Bu yatırımın yol kazalarını da azalttığını beliren Erdoğan, hızlı trenlerin hizmete girdiğini, Eskişehir-İstanbul hızlı tren hattının bitmek üzere olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin 46 havaalanı olduğunu, uçağa binmenin artık sadece kaymak takımının işi olmadığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin havayolu ulaşımında dünyada 7'inci sırada yer aldığını belirtti. Anamuhalefet partisinin üçüncü köprüye karşı olduğunu söylediğini belirten Erdoğan, ''Bu CHP zihniyeti, 1 ve 2'inci köprüye de karşıydı. Sen karşısın ama millet 'evet' diyor. İstanbul'da ulaşım sıkıntısı var mı? Var. Bunu çözeceğiz. Marmaray'ı yapıyoruz. Bunların aklı bu işlere yetmez, bunu biz yaparız. Ziya Paşa diyor ki; 'idraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez'. Bunların terazisi bu kadar sikleti çekmez, bu, güçlü irade ister, ufuk ister'' dedi. 2013 yılı sonunda Marmaray'ı hizmete sokmayı hedeflediklerini anlatan Erdoğan, ''Bu hat sadece Avrupa'yı ve Anadolu'yu birbirine bağlamıyor, Londra ile Pekin'i birbirine bağlıyor. Böyle bir özelliği var. Marmaray'ın güneyinde yeni bir tüp geçit daha başlattık ve temelini attık. Oradan da otomobiller geçecek. Aynı dönemde bunu da bitireceğiz. Böylece istiyoruz ki İstanbul'un ulaşım sıkıntısını aşalım'' şeklinde konuştu. Üçüncü köprüden sadece araç geçişi olmayacağını, aynı zamanda raylı sistem geçişini de dahil edeceklerini belirten Erdoğan, bununla ilgili de proje çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Erdoğan, 2B konusunda CHP'nin, hükümetin önünü kestiğini belirterek, ''Şimdi sıkılmadan diyorlar ki '2B'yi biz çözeriz'. Dürüst olun, her şey ortada. Anayasa Mahkemesine bu işi götürmek suretiyle önümüzü kestiniz. Şimdi farklı şeyler uydurmak suretiyle 'bedava vereceğiz, rayiç bedel üzerinden vereceğiz'. Dürüst ol, kimin alanını kime bedava veriyorsun'' dedi. Şile'deki mitingini tamamlayan Başbakan Erdoğan, daha sonra yine miting için Çekmeköy'e geçti. Erdoğan'ın konvoyunun miting alanına gidişi sırasında Ülkü Ocakları Çekmeköy Şubesi üyeleri elleriyle ''bozkurt'' işareti yaparak, sloganlar attılar. Bu sırada bazı AK Parti'li üyeler, bu protestolara tepki gösterdi. Araya giren polis, protestocuları şube binasının bulunduğu apartmanın içine sokarak gerginliği önledi.