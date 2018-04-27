Erdoğan: Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına (2) 

\"ARTIK 2 KONGREMİZ VAR. BİR TANESİ İZMİR BİR TANESİ DE İSTANBUL\"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Artık 2 kongremiz var. Bir tanesi İzmir bir tanesi de İstanbul. Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız da kongrelerini aynı heyecanla tüm Türkiye\'de gerçekleştirdiler. AK Parti\'yi malum milletimizle birlikte kurduk. Nice badirelere birlikte göğüs gererek partimizi bugünlere yine milletimiz ile getirdik. Yine yönetim sistemimizi de inşallah milletimiz ile birlikte hayata geçireceğiz\" dedi.

\"ŞUNU UNUTMAYIN, MUHALEFETİN BU ÜLKEDE SOROS\'LARI ÇOKTUR\"

Erdoğan, \"24 Haziran seçimlerinde tüm tereddütlerden tüm kafa karışıklıklarından arınmış bir şekilde yeniden sahada uygulamaya koyacağız. Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle güya siyaset yaptığını sananların durumunu benim milletim ibretle izliyor. Bizim için önemli olan karşımızda kimlerin olduğu değil kim olursa olsun hiç önemli değil. Asıl önemli olan milletimize ne diyeceğimiz milletimiz ile nasıl kucaklaşacağımızdır. 24 Haziran seçimlerini her hadisede kendisini gösteren bir mücadale ile geçeceğine işaret ediyor. Türkiye\'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. Başaramadılar. Ellerinin ayaklarının birbirine dolaşmasından anladığımız kadarıyla şimdi tüm umutlarını 24 Haziran\'a bağladılar. Şunu unutmayın, muhalefetin bu ülkede Soros\'ları çoktur. Bunlar sadece içeriden değil aynı zamanda dışarıdan destekli Soros\'lardır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola harman ola. Tüm güçlerini Türkiye\'yi yönetmeye talip olmak üzere değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti\'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar. Ama işte buradan ilan ediyorum; yine başaramayacaksınız. Hangi kumpasları kurarlarsa kursunlar şunu bilmeleri lazım ki en büyük tezgah Rabbimin onlar üzerindeki oyunu\" diye konuştu.

\"YUMUŞAKSIN, EKONOMİYİ ÇOK İYİ BİLİYORSUN GEL ADAY OL\"

Erdoğan, \"Bakıyorsunuz Anamuhalefetin başındaki zat kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın, niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi çok iyi biliyorsun gel aday ol. Hala arayıştasın. Bulamazsın çünkü senden daha iyisi yok. Sende her numara var. Sabah başkasın akşam başkasın. SSK\'yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Asabiyet, sinirlenmek buysa ... Çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaktır. Bunların ne projeleri ne vizyonları ne renkleri var. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yaptıkları mesainin yarısını \'bu kişi milletin karşısına çıktığında ne söyleyecek, Cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacak?\' sorularının cevaplarına haşretseler, belki daha çok mesafe katedecekler. Ama öyle bir derde, niyete, vizyona kesinlikle bunlar sahip değiller. Türkiye\'ye hizmet etmek için değil sadece ve sadece bir kişinin önünü kesmek için siyaset yaparsanız milletimiz de sizi işte o kadar ciddiye alır, destek verir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır\" ifadelerini kullandı.

\"YÜRÜYECEKSİN KEMAL YÜRÜYECEK ARKANDAN ŞİMDİ BÖYLE BİR DURUM VAR\"

Erdoğan, \"AK Parti iktidarlarında Türkiye\'yi 3 buçuk kat büyüttük. Senin ortaya çıkaracağın aday, ne diyecek? Büyüteceğim mi diyecek? Cumhurbaşkanlığı dönemimizde ülkemizi şu anda geldiğimiz noktanın iki kat daha üzerine koyacağız. Yaptıklarımızı konuşacağız. Senin aday neyi konuşacak? Milletim artık bu dümenlere gelmiyor. Bunlar eğitimle ilgili ne diyecekler? Sağlıkla ilgili ne diyecekler? Kılıçdaroğlu\'nun o çökerttiği SSK\'yı mı anlatacaklar? Tarımda ulaşımda, adalette, emniyette enerjide ne yaptık diyecekler? Yaptıkları hiçbir şey yok ki yapacakları olsun. Ana muhalefetin başında olana kalsa Cudi\'ye, Kandil\'e gitme orada ne işin var Ankara\'da otur. Fırat Kalkanı ne işin var orada? O zaman Hatay\'a niye gittin? Çünkü biz Hatay\'a gittik. Yürüyeceksin Kemal yürüyecek arkandan şimdi böyle bir durum var. Plan proje her şey bizde. O da kırmıyor bizi geliyor arkamızdan. Ama Reyhanlı\'ya değil. Oraya geliyor oraya gelmesinde bile fayda var. Spor sanat o camia yanında değil. Önümüzdeki dönemde dünya beşten büyüktür iddiamızı da inşallah hayata geçireceğiz\" açıklamasında bulundu.

\"BUNLARA KALSA KÖPRÜLER YIKARLAR. BUNLARA KALSA MARMARAY\'I, AVRASYA\'YI İMHA EDERLER\"

Erdoğan, \"Yeni dönemi 81 milyon vatandaşımız ile inşa edeceğiz. Diğerleri milletimize ne vadediyorlar? Ecdadımıza hakaret ederek mi milletimize hizmet edecekler. Terör örgütleriyle kol kola gezerek mi ülkemizi güçlendirecekler? Meclis\'te birbirlerine milletvekili ikram ederek mi milli iradeyi yüceltecekler? Bunlara kalsa İstanbul Boğazı\'nda bir inci gibi dizili köprüler yıkarlar. Bunlara kalsa Marmaray\'ı, Avrasya\'yı imha ederler. Bunların dikili ağacı yok dikili olanı da yıkarlar. Bunlara kalsa ekonomimizi yine IMF\'ye teslim ederler. Döviz rezervini tamamıyla yeniden sıfırlarlar. Maharetleri olanı tüketmek\" dedi.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)