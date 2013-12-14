Erdoğan, 'modern şehircilik' için iki CHP'li belediyeyi örnek gösterdi

Başbakan Erdoğan, Antalyalılardan yerel seçim için oy istediği konuşmasında İstanbul'un iki büyük ilçesini 'modern şehircilik' için örnek gösterdi. Dikkat çekici olansa bu iki ilçenin çok uzun yıllardır CHP'li belediyeler tarafından yönetilmesi.

Başbakan Erdoğan, Antalya'da Gazipaşa Havaalanı'nın açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Antalya Büyükşehir Belediyesi şuandaki gibi belli bir ölçekte değil, mülkü sınırların tamamına hizmet verecek. Onlar plan noktasında da bütünlüğü yapacak. Artık belde belediyeleri olmayacak. Artık köy mahalle olacak. Belde de aynı şekilde. Ve bazı mimar planların da büyükşehir yapacak. İlçe belediyeleri uygulama planını yapacaklar. Böylece plan bütünlüğü gelecek.

Şehir denilen Medine, dolayısıyla medeni olur. Şehirli olmak medeni olmaktır. İşte bunu köye ulaştırmak çok önemli. Bakın İstanbul’un bir Kadıköy’ü var bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Bir Bakırköy’ü var duymuşsunuzdur. Bunlar eskiden köydü. Ama şimdi artık onlar köy olmaktan çıktılar. Şehir oldular. Ve şuanda Türkiye’nin hemen hemen kahir ekseriyetinden çok daha kalabalık nüfusa sahipler. Ama alt yapılarıyla üst yapılarıyla da tabii modern şehirciliğin buralarda uygulamasını görüyorsunuz.

Kardeşlerim şehircilik bizim işimiz. Halka hizmet bizim işimiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. İşimiz bu. Tüm Antalyalılardan isteğim; bu akşam açıklayacağımız büyükşehir belediye başkanı adayı ile hep birlikte Antalya’yı muhasır medeniyetler seviyesine getirelim.

İki ilçe uzun süredir CHP'de

İşte Erdoğan’ın Antalya’da yaptığı konuşmada alt ve üst yapısıyla modern şehircilik için örnek gösterdiği Kadıköy ve Bakırköy bugüne kadar hiç AKP'li belediye başkanı tarafından yönetilmedi.

Kadıköy 1984-89 ANAP, 1989-94 SHP, 1994 yılından bugüne kadar ise CHP’li belediye başkanları tarafından yöneltildi.

Bakırköy ise 1994-2004 yılına kadar ANAP’lı iki ayrı başkan, 2004’den bugünü kadar ise CHP’li başkan tarafından yönetildi.

Örnek gösteriler her iki ilçe de uzun süredir CHP yönetiminde olduğu için adeta CHP ile özdeşleşmiş durumda.