Erdoğan: Siz açlık grevi yapıyorsunuz diye terörist başını evine göndermeyiz

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Ölüm orucu yok. Bunu şantaja dönüştürmeyiz. Sizin söyleminizle terörist başını çıkartmayız" dedi. Erdoğan, kamuoyunun idam cezasının geri gelmesini istediği sözlerine ekledi. Abdullah Öcalan'ın ailesiyle görüşmesi önünde hiçbir engelin bulunmadığını da belirten Erdoğan, "Avukatları için aynı şey geçerli değildir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da 2 gün sürecek olan 19. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Erdoğan, "Büyük bedeller karşılığında vatan yaptığımız bu ülke, bu topraklar üzerinde kurduğumuz son devlet Türkiye Cumhuriyeti, bizim namusumuzdur, onurumuzdur, haysiyetimizdir. Kimse bizim bu değerlerimize el uzatamaz, göz koyamaz. Bin yıllık mücadelenin simgesi olan ayyıldızlı bayrağımızın rengi, mürekkep kırmızısı değil, kan kırmızısıdır" dedi.



'Dağla müşterek hareket eden köşe yazarları var'



Erdoğan, köşe yazarlarını eleştirerek şöyle konuştu:

"Şu anda ölüm orucu tutan yok ama bugün halen bazı köşe yazarları, '2 tane ölüm orucu tutan var' diyor. Yok. Niye yalan söylüyorsun? Köşenden de bu yalanı yazıyorsun. Zaten sıkıntı işte medyadaki bu çift yüzlü davrananlarda. Bunlar dağla müşterek hareket ediyorlar. Sorulduğu zaman da 'şöyle köşe yazarı, böyle köşe yazarı...' 'Başbakan da çok gerilimden yana, çok sert...' Evet biz yumuşak başlıyız ama ne koyun ne kuzu değiliz'' dedi.



'Öcalan ailesiyle görüşebilir ama avukatlarıyla değil'



Abdullah Öcalan'ın ailesiyle görüşebileceğini belirten Erdoğan, Öcalan'ın avukatlarının görüşemeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Terörist başıyla açık net söylüyorum ailesi ve yakınları görüşmek istediği sürece görüşmeye devam edebilirler, herhangi bir engel yoktur ama avukatlar noktasında onu bir kenara koyun" dedi.



'Terörist başını evine göndermeyiz'



Erdoğan, cezaevlerindeki açlık grevleriyle ilgili olarak şunları dedi:

"Siz bunu bize şantaja dönüştürmeyin. Çünkü biz, sizin söylemenizle bu tür eylemi yapmanızla terörist başını oradan çıkartıp evine göndermeyiz. Yok böyle bir şey. Bu ülkede on binlerce insanın ölümüne vesile olan bir terörist başına idam verilmiştir ama bu ülke, birilerinin bazı malum yerlerin baskılarıyla idamı dahi kaldırmıştır. İdamı kaldırmak suretiyle şu anda İmralı'da yatmaktadır. Şu anda birçok insanımız kamuoyu araştırmalarında idam yeniden gelsin diyor. Çünkü öldürülenin yakınlarının canı yanıyor. Diğeri işte gidiyor kebap partilerinde gününü gün ediyor.