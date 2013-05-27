T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Siyasi etnisiteye her zaman uzak olacağız

Erdoğan: İster siyasi Türkçülük olsun, ister siyasi Kürtçülük olsun, ister siyasi Lazcılık olsun, şu olsun, bu olsun... Biz hepsine uzağız

27 Mayıs 2013 00:31

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Vialand Tema Parkı ve Eğlence Merkezi'nin açılışında konuştu.

İşte Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bizde dinsel milliyetçilik olmayacak. Müslümanı, Hıristiyanı, Musevisi, Sunnisi, Alevisi böyle bir ayrım olmayacak. Bizim aramıza siyasi mezhepçilik sokanlara her zaman uzak olacağız. Bizim aramıza siyasi etnisiteyi sokanlara biz her zaman uzak olacağız. İster siyasi Türkçülük olsun, ister siyasi Kürtçülük olsun, ister siyasi Lazcılık olsun, şu olsun, bu olsun... Biz hepsine uzağız. Bizim için önce, insan biz buna bakacağız. Kardeşlerim bir olacağız beraber olacağız, diri olacağız. 76 milyon nüfusuyla değerli kardeşlerim yol çıkarken; tek bayrak, tek millet, tek vatan dedik bu anlayışıyla devam edeceğiz."

ETİKETLER

erdoğansiyasi etnisite

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24