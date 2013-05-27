Erdoğan: Siyasi etnisiteye her zaman uzak olacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Vialand Tema Parkı ve Eğlence Merkezi'nin açılışında konuştu.

İşte Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bizde dinsel milliyetçilik olmayacak. Müslümanı, Hıristiyanı, Musevisi, Sunnisi, Alevisi böyle bir ayrım olmayacak. Bizim aramıza siyasi mezhepçilik sokanlara her zaman uzak olacağız. Bizim aramıza siyasi etnisiteyi sokanlara biz her zaman uzak olacağız. İster siyasi Türkçülük olsun, ister siyasi Kürtçülük olsun, ister siyasi Lazcılık olsun, şu olsun, bu olsun... Biz hepsine uzağız. Bizim için önce, insan biz buna bakacağız. Kardeşlerim bir olacağız beraber olacağız, diri olacağız. 76 milyon nüfusuyla değerli kardeşlerim yol çıkarken; tek bayrak, tek millet, tek vatan dedik bu anlayışıyla devam edeceğiz."