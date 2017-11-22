Erdoğan: Siyasi çözüm için tüm çevreler katkı sağlamalıdır

Moskova, 22 Kasım, (DHA)- Rusya’nın Soçi kentinde Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katıldığı üçlü Suriye zirvesi başladı. Putin, Erdoğan ve Ruhaniye Suriye’yi IŞİD’e teslim etmedikleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Soçi’de bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istiyorum. Değerli dostum Putin’e bu üçlü zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etmek istiyorum. Şahsın ve heytime gösterilen hüsnü kabul nedeniyle de Sayın Putin’e ayrıca şükranlarımı sunuyorum. . Geçen hafta yine Soçi’de kendisiyle yine buluşmuş, ve Suriye meselesini etraflıca ele almıştık. Bunun yanında Türkiye Suriye Rusya ilişkilerini değerlendirme imkanımız olmuştu.

Muhterem kardeşim Ruhaninin de bugün burada bulunmasıyla bu kez 3’lü formatta değerlendirme fırsatımız bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İran’ın da etkilendiği depreme değinmek istiyorum. Bu depremde hayatını kaybeden İranlı Iraklı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu üçlü zirve Suriye’de akan kanın artık tamamen durması yıllardır yaşanan trajedinin son bulması bakımından önemlidir. Türkiye Rusya ve İran’ın Suriye meselesinde yakın bir çalışma ortamı tesis etmelerinin müspet sonuçlarına dünya şahit olmuştur. Ki Astana bunun en güzel örneğidir. Astana’da Kazakistan devlet başkanı sayın Nazarbayev’e ev sahipliği sebebiyle de teşekkür ediyorum. Astana süreci sahada olumlu gelişmelerin yaşanmasına vesile olmuştur. Geldiğimiz noktada önemlidir ama yeterli değildir. Suriye halkının kabul edebileceği kalıcı ve muteber bir siyasi çözümün tesisi edilmesi için ilgili tüm çevrelerin katkıyı sağlaması elzemdir. Biz bugünkü zirveye güzel bir hazırlık yaptık. Dışişleri bakanlarımızın yaptığı hazırlıklar ardından Genelkurmay başkanlarımızın yaptığı hazırlıklar bu zirvenin çok daha neticeye yönelik olduğunun bir ifadesidir. Temennim odur ki bugün buradan çok daha farklı bir şekilde ayrılırız. İnşallah bugün bu yönde kritik kararlar alacağımıza inanıyorum.”

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Erdoğan’ın konuşması