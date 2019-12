-ERDOĞAN ''SİYASETTEN ÇEKİLİRİM'' ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin her üniversite mezuna iş bulmak için varsa, projesini ortaya koymasını isteyerek ''Eğer hakikaten her üniversite mezununa bu ülkede iş bulmanın ilacı elindeyse, bu ilaç var da kullanılmıyorsa, çok iddialı bir ifade kullanıyorum ben siyasetten çekilirim'' dedi. Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ''Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi'' tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, işsizliğin tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de en büyük ve en önemli meselelerinden bir olduğunu söyledi. Erdoğan, bugün tüm dünyada işsizlikle mücadele mücadele stratejilerinin uygulandığını belirterek şunları kaydetti: ''Bu sadece Türkiye ait olan bir durum değil. Kimi zaman başarı sağlanıyor, kimi zaman ise beklenmedik şartlar nedeniyle işsizliğin önü kesilemiyor, hatta artıyor. Son dönemde yaşadığımız olaylarda olduğu gibi. Son yaşanan küresel kriz işsizlik noktasında aslında tüm dünyayı az ya da çok etkiledi. Bir çok ülkede işsizlik oranları tarihi seviyelere yükseldi'' diye konuştu. Küresel krizin etkisiyle ortaya çıkan işsizlik verilerini ABD ve Avrupa ülkeleriyle karşılaştıran Erdoğan, aldıkları önlemler neticesinde işsizlikteki artışın oldukça sınırlı kaldığını söyledi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin küresel krizden sadece 4 çeyrek etkilendiğini, diğer ülkeler nazaran etkilerini çok geç hissediğini ve daha erken krizden çıkmaya başladığını kaydetti. Erdoğan, ''Her üniversiteli iş bulacak diye bir şey yok'' dediğini anımsatarak, şöyle devam etti: ''Böyle bir iddianın içinde 'olamam' dedim, 'olmam' dedim. Muhalefet her gittiği yerde bunu eleştirdi. Peki eleştiriyorsunuz, tamam da siz ne söylüyorsunuz. Başımızı iki elimizin arasına alıp bir düşünelim. Mesela bir tanesi çıkıyor, muhalefetin biri diyor ki, 'biz geldiğimizde terörü önleriz, çözeriz'. Ya bu terörün bu şekilde devamına senin gönlün nasıl razı oluyor. Madem senin elinde böyle bir sihirli değnek var, koy bu sihirli değneği ortaya, eğer bu sihirli değnek kullanılmıyorsa ha o zaman millete dersin ki 'ben bu sihirli değneği koydum ortaya ama bunu alıp kullanmadılar, kullanmadıkları için de bu terör devam etti'. Aynı şekilde 'her üniversite mezununa iş bulacağım' diyorsan koy projeni ortaya. Nedir bu proje koy, söyle. Eğer hakikaten her üniversite mezununa bu ülkede iş bulmanın ilacı elindeyse, bu ilaç var da kullanılmıyorsa, çok iddialı bir ifade kullanıyorum; ben siyasetten çekilirim. Ama ben bu göreve geldiğim zaman bu ülkede 10.3 işsiz vardı. Kimlerden aldık bunu, bizden önceki siyasi iktidarlardan aldık. Dünyanın en gelişmiş ülkesini söylüyorum size Amerika'yı söylüyorum, buyurun Amerika'da işsizliğin oranlarını verdim size. Buyurun bu küresel krizde onlar da yüzde 10 yaklaştılar işsizlikte. Niye çözemedi, problemi niye halledemedi, sıfır mıydı orada işsizlik? Arkadaşlar gerçekleri görelim, milleti aldatmayalım. Avrupa Birliği'nin işsizliklerini ortaya koydum, işsizliğin olmadığı bir tane ülke yok, bunları rakamalar her şey ispat ediyor. Biz artık hangi dünyada yaşıyoruz ya. Lütfen başımızı kuma gömmeyelim gerçekleri görelim. Halkı aldatmayalım. Ben inanıyorum ki benim halkım aldanmıyor. Ama bu gerçekleri de lütfen özellikle sivil toplum örgütleri olarak, işveren olarak bu hayatın içerisinde olanlar olarak çok açık net ortaya koymak lazım'' -''HALA KAHVEHANEDE TAVLA, ZAR ATANLAR VAR''- Başbakan Erdoğan, kendilerine düşenin, işsizliği asgari seviyeye indirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Bunun gayreti içerisinde olacağız ama bir taraftan iş arayanlar, olduğu gibi öbür tarafta bakıyorsunuz hala kahvehanede tavla, zar atanlar var. 'Hadi gel çalış' dediğin zaman bakıyorsunuz işte parada, pulda anlaşamayan bir tarafa, meslek sahibi olmayan bir tarafta. Böyle de bir durum ne yazık ki toplumumuzun acı yanları. Ben bir çok yerlerde camlara asılmış 'elaman arıyorum' diyenleri çok gördüm. Ama onun cevabı yok, ilanlarda da var, cevabı yok. İş beğendiremiyorsun iş. Bu durumlar da var hangi metotla, hangi kaynakla, hangi plan ve proje ile muhalefet şu işsizliği önleyecekse lütfen bunu açıklasın. Sürekli işsizlik var işsizlik var, bunu söylemekle işsizlik bitmiyor. Atalarımızın güzel lafı var 'bal bal demekle ağız tatlanmaz, balı yersen ağız tatlanır'. Lütfen koy projeyi ortaya, uygulanabilir projeyi koy ortaya o zaman bizler de sizleri takdir edelim, alkışlayalım. uygulamazsak zaten benim milletim sandık geldiği zaman uygulayabilecek olanı işin başına getirir. Ama proje, plan nedir planın, projen nedir? Dünyanın hiç bir ülkesinde her üniversite mezununa iş yoktur, iş garantisi yoktur. Gidin Japonya'ya orada da üniversite mezun işsiz var. Az önce de söyledim Amerika'da da aynı şekilde işsiz var. ABD'de, Almanya'da, Kanada'da da işsiz var. Gerçekçi olmak, ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. İşsiz öğretmenleri, işsiz üniversite mezunlarının hissiyatını istismar ederek bu işler olmaz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar öğretmen alımı yapıyoruz ve milli bütçemizin yarısını sadece bu işe tahsis ettik. Bu alımlar devam edecek. '' -''İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE ÇIĞIR AÇACAK''- Başbakan Erdoğan, ''devletin fabrika kurması ve istihdam üretmesi yaklaşımını çağ dışı bulduğunu'' da belirterek, ''Devlet olarak biz olmazsa olmaz alanlarda, yani özel sektörün girmediği alanlarda veya özel sektörün hiç gitmeyeceği yerlerde hakikaten olması gerekiyorsa bir yatırımın içerisine o zaman girmek zorunda kalabiliriz. Ama bunlar olmazsa olmaz, istisnai alanlar olacak. Önceki dönemlerde iflas eden, ülkenin imkanlarını heba eden, kara deliğe dönüşen KİT'lerin sebep olduğu sorunları çok iyi hatırlıyoruz. Gerçekçi politikalar üretmek, o politikaları kararlılıkla uygulamak ve netice almak durumundayız. Nitekim hükümet olarak bu noktada son derece önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz'' diye konuştu. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezlerinin bu noktada çok önemli bir eksikliği gidereceğini ve işsizlikle mücadelede adeta yeni bir çığır açacağını kaydeden Erdoğan, İŞKUR vasıtasıyla 81 ilde her yıl giderek artan sayıda insanı mesleki eğitime aldıklarını anlatan Erdoğan, 111 okulda 9 bin 858 ayrı kursta işsizlerin eğitileceğini bildirdi.