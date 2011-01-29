-ERDOĞAN: SİYASETİN DİLİ HALKIN DİLİDİR BUCAK (A.A) - 29.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bazı entelektüeller rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz, siyasetin dili halkın dilidir, bazı entelektüellerin dili değil. Halkın dilini yakalayamadığınız sürece siyaset yapamazsınız'' dedi. Başbakan Erdoğan, Burdur şehir merkezindeki programının ardından Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile Bucak'a gitti. Başbakan Erdoğan, Bucak Cumhuriyet Meydanı'nda Başbakanlık otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Bucak'ın salebini çok beğendiğini, Bucak salebinin ''Başbakanlık makamındaki ikram sofrasının gönüldaşı'' olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 74'ünün borca gittiğini belirten Erdoğan, şimdi bu oranın yüzde 35'e gerilediğine dikkati çekti. Başbakan Erdoğan, hükümet olarak Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar neticesinde Türkiye'nin sekiz yıl içinde 26'ncı sıradan 17'nci sıraya yükseldiğini, 2023'e kadar dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi amaçladıklarını bildirdi. Türkiye'nin kendi helikopterini yaptığını, yerli helikopterin 2013'te uçmaya başlayacağını kaydeden Erdoğan, ilk uçağın da önümüzdeki yıllarda uçacağını anlattı. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde otomotivcilerle bir araya geldiğini ve onlardan yerli otomobil üretmelerini istediğini anımsatarak, bu konuda çalışmalara başlandığını kaydetti.